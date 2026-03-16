EXITOSA PRIMERA EDICIÓN DEL "RALLY MORRO CHICO" UNE A LA PATAGONIA A TRAVÉS DEL CICLISMO EN LAGUNA BLANCA

​En una jornada marcada por el deporte, la competencia y los impresionantes paisajes de la Región de Magallanes, se llevó

a cabo ayer domingo 15 de marzo, la primera versión del "Rally Morro Chico”, evento que reunió a ciclistas de toda la región y de la Patagonia Argentina, consolidando a la comuna de Laguna Blanca como un foco para el MTB y el Gravel de alto nivel.





Esta actividad fue organizada en conjunto por la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca y Chelech Training, el rally desafió a los competidores en dos exigentes distancias: un circuito de 120 km con inicio y meta en Villa Tehuelches, y una

travesía de 65 km que comenzó en Estancia Las Lengas para culminar también en la Villa.





Al respecto, la alcaldesa subrogante de Laguna Blanca, Marly Caro Hermosilla, destacó el impacto social y turístico de la actividad. “Estamos sumamente orgullosos del éxito de esta convocatoria. Ver a nuestra comuna llena de energía y familias en torno al deporte es precisamente lo que buscamos como municipio. El Rally Morro Chico no sólo es una competencia, es una vitrina para mostrar la belleza de nuestro territorio y la capacidad organizativa de nuestra comunidad. Queremos que esta sea la primera de muchas ediciones que posicionen a Laguna Blanca en el calendario deportivo regional”.



Por su parte, Pedro Chelech Del Estal, encargado y entrenador de Chelech Training, resaltó el nivel técnico de la competencia. “El terreno aquí es exigente y técnico, ideal para los amantes del pedal. Tuvimos competidores de primer nivel tanto en MTB como en Gravel, y gran espíritu de competencia que se vivió en la ruta fue increíble. Lograr esta alianza con la Municipalidad nos permitió entregar una logística de primer nivel para los ciclistas. Ya estamos analizando los tiempos y resultados para seguir profesionalizando este rally que tiene un potencial enorme en la Patagonia".

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Resultados Destacados





La competencia coronó a los primeros campeones de esta edición, destacando los triunfos generales en la distancia de 65 km, categoría MTB de Saida Llampa en Damas y Roberto Cárdenas en Varones. En la modalidad Gravel, el primer puesto

general fue para Ernesto Pozo. Mientras que, en la distancia de 120 km, en categoría Damas Gravel, triunfó Valeska Igor, en Varones Gravel, Gonzalo Muñoz y en la general de varones MTB, Pedro Chelech.





Un Esfuerzo Colaborativo





El evento organizado por la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca en conjunto con Chelech Training, también fue posible gracias al valioso apoyo de las estancias Las Lengas y El Mirador, Maderas San Vicente, Sucursal Visual, Agua Nozomu, Herbolaria Isis, MargoniBike, Yunior Producciones y Servichel, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo deportivo regional.

Resultados Primera Versión Rally Morro Chico

Distancia 65 KM





Damas Elite

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1. Fernanda Leiva

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Damas Máster A





1. Natalia Canio

2. Carolina Caipillán





Damas Máster B





1. Saida Llampa





2. Ingrid Díaz

Damas Máster C

1. Elba Vera

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Varones Junior





1. Damián Curiqueo





Varones Juvenil





1. Andrés Villegas





Varones Máster A





1. Sebastián Fuentes

2. Luis Urrutia

3. Osvaldo Villegas





Varones Máster B





1. Cristian Paredes

2. Cristian Haro

3. Alejandro Donoso





Varones Máster C





1. Roberto Cárdenas

2. Cristian García

3. Adrián Sirich





Varones Máster D





1. Iván Pérez

2. Juan José Barragán

3. Roberto McDonald





Varones Gravel





1. Ernesto Pozo





Distancia 120 KM





Damas Gravel





1. Valeska Igor



Varones Junior





1. Felipe Montes





Varones Elite





1. Pedro Chelech

2. Pablo Chelech





Varones Máster A





1. Jonathan Mercado

2. Francisco Palacios

3. Miguel Osorio





Varones Máster B





1. Héctor Avendaño

2. Ignacio Mansilla

3. Joaquín Curtze





Varones Máster C





1. Manuel Cárdenas

Varones Máster D





1. Julio Contreras





Varones Gravel





1. Gonzalo Muñoz

2. Daniel Velásquez

3. Luis Aqueveque

