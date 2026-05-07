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7 de mayo de 2026

REGISTRO CIVIL DE PUNTA ARENAS RECIBE IMPORTANTE CERTIFICACIÓN

Este reconocimiento acredita que el comité cumple con los más altos estándares de calidad en prevención de riesgos laborales.

DISTINCIÓN REGISTRO CIVIL

El Servicio de Registro Civil e Identificación de Punta Arenas recibió, el pasado lunes 27 de abril, la certificación Categoría Oro para su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, otorgada por la Mutual de Seguridad, convirtiéndose en la máxima distinción que entrega esta institución en materia de gestión preventiva.

 
Este reconocimiento acredita que el comité cumple con los más altos estándares de calidad en prevención de riesgos laborales, considerando aspectos como la planificación de procedimientos, estrategias de difusión, campañas de sensibilización y diversas acciones orientadas a resguardar la salud, integridad y bienestar de los/as funcionarios/as.

 
La obtención de esta certificación marca un hito relevante, ya que posiciona al equipo como el primer Comité Paritario del Servicio de Registro Civil e Identificación a nivel nacional en alcanzar la Categoría Oro y, al mismo tiempo, como el primer Comité Paritario de un servicio público en la Región de Magallanes en obtener este nivel de excelencia.

 
Este logro es resultado de un trabajo sostenido, colaborativo y comprometido, en el que toda la institución ha tenido un rol activo, fortaleciendo una cultura organizacional centrada en la prevención y el autocuidado.

 
La directora regional del Servicio, Lorena Bustamante, destacó que “esta certificación es motivo de orgullo para nuestra institución ser el primer servicio público de la región y el primero del Registro Civil a nivel nacional en alcanzar la Categoría Oro, lo que demuestra el compromiso real que tenemos con la seguridad y el bienestar de las personas, que son nuestro principal activo. Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo entornos laborales cada vez más seguros y saludables”.

 
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, entregó sus felicitaciones al equipo: “Es excelente el trabajo que desarrolla todo el equipo del Registro Civil de nuestra región, haciendo un énfasis especial en su dedicación y compromiso en hacer bien las cosas. Esta vez lo han demostrado en la medición de un proceso continuo de trabajo y cuya evaluación final los acredita como el primer servicio público en regiones en lograr aquellos estándares de calidad, además de ser el primer equipo del Registro Civil a nivel nacional. Por lo tanto, es un mérito extraordinario como región y que pone de relieve la excelente calidad de sus funcionarios”

 
Desde la Mutual de Seguridad, su gerente regional, Luis Bradasic, indicó que “esta certificación responde a una evaluación exhaustiva, donde se revisan rigurosamente los procesos, la calidad de las medidas implementadas y el nivel de participación de toda la organización. Que el Registro Civil de Punta Arenas alcance la Categoría Oro demuestra que es posible lograr estándares de clase mundial también en el sector público”.

En tanto, la presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Margarita Gallardo, relevó el carácter colectivo del logro: “Este reconocimiento es fruto de años de trabajo, pero sobre todo del compromiso de toda la institución. Cada funcionaria y funcionario ha sido parte fundamental en la implementación de nuestras iniciativas. Alcanzar esta categoría nos llena de orgullo y nos desafía a seguir avanzando en la mejora continua de nuestras condiciones laborales”.

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