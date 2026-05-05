MARCELO CORTINEZ ANALIZA EL ESTADO DEL HIDRÓGENO VERDE Y LLAMA A LA CALMA ANTE AJUSTES EN LA INDUSTRIA

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez, abordó la situación actual de la industria del hidrógeno en la región, en un contexto marcado por cambios estratégicos tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la conversación, explicó que el sector atraviesa un punto de inflexión influido por factores políticos y económicos. “lo primario el punto de inflexión actual sabemos que cada cambio de gobierno genera un giro o un cambio de estrategia y eso también esta pasando a niel nacional, hubo un primer peldaño desde hace bastante tiempo esto partió con el segundo gobierno del presidente piñera, hubo un rol inicial del estado en empezar a trabajar esto de alguna manera”, señaló.

Cortínez también destacó las diferencias en los ritmos de avance entre el sector público y privado, indicando que “el estado funciona con un marco regulatorio muy regido lo que hace lo que los movimientos sean mas lentos a diferencia del marco y mundo privado”. En paralelo, mencionó que el escenario internacional está generando nuevas dinámicas de inversión: “se están generando muchos incentivos en Europa hacia otras industrias, ahora algunos empresarios evalúan si invertir en magallanes”.

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