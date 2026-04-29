CLUB DE INNOVACIÓN Y CORFO MAGALLANES IMPULSARÁN TRANSICIÓN ENERGÉTICA E HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN

​Desde el Club de Innovación y Corfo Magallanes ya abrieron las postulaciones para ser parte del programa formativo “Energía Productiva Magallanes”. Se trata de una iniciativa regional, presencial y gratuita que becará y entregará herramientas prácticas para fortalecer las capacidades de emprendedores y empresarios que busquen insertarse en la cadena de valor que impulsa la transición energética y el hidrógeno verde (H₂V) en la región.



Para lograrlo, el programa entregará un total de 50 becas 100% gratuitas, tanto a emprendimientos, empresas locales y proveedores tecnológicos, o también así a personas naturales que posean ideas de negocio en torno al tema. Las y los becados serán guiados para adaptar y posicionar sus soluciones según las necesidades de las industrias tractoras de la región, con foco en transición energética e H₂V. El programa busca impulsar el encadenamiento productivo -es decir la vinculación entre empresas de distintos eslabones- y abrir nuevas oportunidades de negocio, desde la validación de ideas hasta la diversificación de propuestas de valor en emprendimientos en funcionamiento.



La formación considera un programa compuesto por clases teórico-prácticas, talleres aplicados, visitas técnicas, ejercicios de adaptación de oferta, mentorías breves, demoday final e integración de metodologías de innovación como Design Thinking, Lean/validación, roadmapping y mejora continua.



Las clases, cuya frecuencia será semanal, junto con las visitas técnicas se realizarán de manera presencial en la ciudad de Punta Arenas, fomentando el aprendizaje experiencial, la conexión con prácticas reales y los espacios de vinculación y networking con actores regionales.



Impacto en los Emprendimientos



Se espera que la aplicación del programa “Energía Productiva Magallanes” tenga impacto directo en los negocios de las empresas becadas, fortaleciendo sus capacidades comerciales, técnicas y operativas para identificar, adaptar y posicionar soluciones dentro de la cadena de valor de empresas tractoras vinculadas a la transición energética y el H₂V.



Al respecto, Adriana Guerrero Gajardo, gerenta general Club de Innovación, explicó: “Que el proyecto fortalezca a emprendedores y empresas para su inserción en la cadena de valor de la transición energética e hidrógeno verde significa, en la práctica, entregarles herramientas concretas para que puedan identificar oportunidades reales de negocio, adaptar su oferta de valor y responder de mejor manera a los estándares y requerimientos que hoy demandan las industrias energéticas. No se trata solo de conocer una nueva industria, sino de prepararse para participar activamente en ella con soluciones, servicios y capacidades pertinentes al desarrollo del territorio. En una región como Magallanes, esto es especialmente relevante, porque permite que el despliegue de la transición energética no ocurra de manera aislada, sino con mayor articulación con el ecosistema local, generen encadenamiento productivo, incorporen innovación y contribuyan a que esta transformación energética también se traduzca en desarrollo económico y oportunidades concretas para la región”.



En la misma línea, el director regional (s) de Corfo Magallanes, Óscar Strauch Bertin, comentó: “Invitamos a emprendedores, MIPYMES y empresas de Magallanes a postular a Energía Productiva Magallanes, una formación gratuita que contempla 50 becas de formación y busca preparar al tejido productivo regional frente a las oportunidades de la transición energética. El programa entrega herramientas concretas para innovar, sofisticar sus modelos de negocio, adaptarse a nuevas demandas y vincularse con cadenas de valor en energía, logística, sostenibilidad, y servicios especializados”.



Además del liderazgo del Club de Innovación y Corfo, la iniciativa cuenta con aliados estratégicos que la conectan directamente con la industria, incluyendo la Universidad de Magallanes como espacio formativo, junto a HIF Global y EDELMAG, quienes acercan a los participantes a la operación real del sector energético a través de experiencias en terreno. Además colaboran Marval, WEF Chile, Grupo MiPyme y Discóbolo Certificados Digitales, fortaleciendo el alcance y la proyección del programa.



Postulaciones



“Energía Productiva Magallanes” está dirigido a dos perfiles, que cumplen roles distintos pero estratégicos dentro del desarrollo de la cadena de valor de la transición energética y del hidrógeno verde en la región de Magallanes. Ambos perfiles comparten el interés por innovar, diversificar su actividad productiva y generar soluciones con impacto territorial.

El primer perfil son emprendedores/as en etapa temprana, mayores de 18 años, residentes en la región de Magallanes, que cuenten con una idea de negocio o emprendimiento en etapa temprana (previo a la formalización), orientado al desarrollo de soluciones, servicios o productos vinculados directa o indirectamente a la cadena de valor del hidrógeno verde.



Y el segundo perfil son MIPYMES y empresas locales en funcionamiento, incluyendo representantes, dueños/as o equipos directivos de micro, pequeñas y medianas empresas con residencia y operación en la región de Magallanes, que cuenten con experiencia productiva, técnica o de servicios, y que busquen diversificar, adaptar o sofisticar su oferta para integrarse a la cadena de valor del hidrógeno verde.



Se priorizarán proyectos innovadores con potencial de alto crecimiento y con fuerte anclaje territorial, que respondan a brechas reales del ecosistema de transición energética y sus principales industrias, incluyendo el H₂V y sus cadenas de valor en Magallanes y que tengan potencial de convertirse en servicios, proveedores o soluciones habilitantes de la cadena de valor, con enfoque sostenible y capacidad de escalamiento, y que estén relacionados con los siguientes ámbitos:

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de mayo a través del sitio web energiaproductiva.cl​

