13 DE JUNIO DE 1940: CHILE AMPLIÓ SU NEUTRALIDAD MIENTRAS LA OFENSIVA ALEMANA AVANZABA HACIA PARÍS

Chile amplió su declaración de neutralidad tras el ingreso de Italia a la guerra contra Gran Bretaña, según informó El Magallanes en su edición del jueves 13 de junio de 1940. La portada también advertía que una eventual incorporación de Egipto al conflicto podía afectar el comercio del salitre chileno.

En el frente europeo, la ofensiva alemana avanzaba rápidamente hacia París después de cruzar el río Marne. La presión militar sobre Francia aumentaba y los reportes daban cuenta de una situación cada vez más compleja para sus fuerzas defensivas.

La edición permite apreciar cómo una guerra desarrollada a miles de kilómetros comenzaba a vincularse directamente con las preocupaciones económicas de Chile. Para Magallanes, región conectada históricamente con las rutas marítimas y el comercio internacional, el seguimiento de estos acontecimientos adquiría una especial relevancia.

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