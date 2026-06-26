"RADIO POLAR HA SIDO UNA ESCUELA": HISTÓRICOS COMUNICADORES DESTACAN EL LEGADO DE LA EMISORA EN SU ANIVERSARIO 86

Con un emotivo recorrido por su historia y una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la radiodifusión en la actualidad, Polar Comunicaciones conmemoró la mañana de este viernes el 86° aniversario de Radio Polar durante una edición especial del programa Buenos Días Región.

El espacio reunió al periodista Vladimiro Mimica Cárcamo, al comunicador José "Checho" Aguilante y a la secretaria y locutora Petra Soto Fernández, quienes compartieron recuerdos, anécdotas y experiencias que marcaron la trayectoria de una de las emisoras más emblemáticas del extremo sur del país.

Uno de los ejes de la conversación fue el papel de Radio Polar como formadora de generaciones de comunicadores. Desde Santiago, Vladimiro Mimica recordó sus inicios en la emisora, donde llegó cuando la radio apenas cumplía 15 años.

"Tengo recuerdos imperecederos, fue mi escuela primaria, fue mi Liceo radialmente, la Radio Polar de Punta Arenas."

El periodista también destacó el carácter pionero de la emisora en la Patagonia y su permanente capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su vocación de servicio.

"Nunca despegándose del espíritu que ha mantenido Radio Polar: el servicio a la comunidad, el contacto directo con los hombres, las mujeres, con darle cabida a las inquietudes de los niños en el aspecto social, cultural, artístico, informativo, deportivo."

Durante el programa, Petra Soto relató cómo su paso por la radio comenzó como un reemplazo administrativo y terminó convirtiéndose en una carrera de décadas, desempeñando funciones en distintas áreas de la empresa.

"Es una escuela porque uno aprende. Yo no sabía nada. Y todo lo aprendí acá con mis colegas."

Asimismo, destacó la disposición que siempre existió entre los trabajadores más experimentados para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

"Tenían la generosidad de enseñar. Si tú querías aprender, te explicaban y te enseñaban."

Por su parte, José "Checho" Aguilante señaló que la fortaleza de Radio Polar ha sido mantener una tradición de calidad, formando comunicadores provenientes de distintos ámbitos, pero unidos bajo un mismo sello editorial y humano.

"Polar ha sido una escuela justamente porque ha habido una tradición de calidad, también de grandes locutores."

El comunicador también aprovechó la instancia para plantear una reflexión sobre el impacto que la inteligencia artificial podría tener en los medios de comunicación y en el trabajo creativo de quienes desarrollan contenidos.

"Ojalá que cuando lo hagan reflexione que no es lo mismo hacerlo de forma autómata que hacerlo con la voz de una persona."

En esa misma línea, Petra Soto manifestó su preocupación por el avance de estas tecnologías, señalando que no deberían reemplazar el talento y la creatividad de las personas.

"Yo tengo que pensar, es mi creatividad, y espero que eso no se pierda."

A lo largo del programa también se recordaron numerosas figuras que marcaron la historia de Radio Polar durante sus más de ocho décadas de funcionamiento, repasando voces, periodistas, técnicos, administrativos y comunicadores que contribuyeron al desarrollo de la radiotelefonía regional.

En el cierre de la transmisión, Vladimiro Mimica proyectó el futuro de la emisora, destacando que el crecimiento tecnológico debe ir acompañado del compromiso con la comunidad.

"Los medios colaboramos a construir región."





​

