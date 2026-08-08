CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la resolución que no impuso medidas cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, quien es investigada por el Ministerio Público como autora de delitos consumados de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios de la Corporación de Educación, Salud y Menores de la comuna.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la decisión adoptada por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, al considerar que los antecedentes expuestos durante la audiencia no resultaban suficientes, en esta etapa del proceso, para justificar la aplicación de medidas cautelares.

Según el fallo, los ministros señalaron que las medidas cautelares personales requieren una justificación concreta y suficiente, además de acreditar la existencia de los delitos formalizados, la participación atribuida y la necesidad de restringir la libertad de la persona imputada.

La resolución también indicó que no se acreditaron antecedentes que permitieran establecer un riesgo efectivo de fuga respecto de la exautoridad comunal, considerando que cuenta con arraigo familiar y local, además de haber comparecido a las audiencias y prestado declaración voluntariamente durante la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, periodo en que Oyarzo presidía la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. La fiscalía sostiene que se habrían destinado más de $88 millones a cotizaciones previsionales y $13 millones a cotizaciones de salud que fueron descontadas de remuneraciones, pero que no habrían sido depositadas en las instituciones correspondientes.