Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de agosto de 2026

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

​El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

CORTE DE APELACIONES

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la resolución que no impuso medidas cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, quien es investigada por el Ministerio Público como autora de delitos consumados de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios de la Corporación de Educación, Salud y Menores de la comuna.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la decisión adoptada por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, al considerar que los antecedentes expuestos durante la audiencia no resultaban suficientes, en esta etapa del proceso, para justificar la aplicación de medidas cautelares.

Según el fallo, los ministros señalaron que las medidas cautelares personales requieren una justificación concreta y suficiente, además de acreditar la existencia de los delitos formalizados, la participación atribuida y la necesidad de restringir la libertad de la persona imputada.

La resolución también indicó que no se acreditaron antecedentes que permitieran establecer un riesgo efectivo de fuga respecto de la exautoridad comunal, considerando que cuenta con arraigo familiar y local, además de haber comparecido a las audiencias y prestado declaración voluntariamente durante la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, periodo en que Oyarzo presidía la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. La fiscalía sostiene que se habrían destinado más de $88 millones a cotizaciones previsionales y $13 millones a cotizaciones de salud que fueron descontadas de remuneraciones, pero que no habrían sido depositadas en las instituciones correspondientes.

20260706_105852

CORMAG Y PACE-UMAG DESARROLLAN SEGUNDA ETAPA DE ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

Leer Más

​El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

​El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

CORTE DE APELACIONES
nuestrospodcast
20260706_105852

CORMAG Y PACE-UMAG DESARROLLAN SEGUNDA ETAPA DE ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
CORTE DE APELACIONES

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
rondatraumatologica

RONDA TRAUMATOLÓGICA EN HOSPITAL DE NATALES PERMITIÓ ATENDER A CERCA DE 100 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
investigadorchic

INVESTIGADOR CHIC PARTICIPARÁ EN PANEL CIENTÍFICO MUNDIAL SOBRE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.