SEMINARIO GORE-INDAP RECORRERÁ PUNTA ARENAS, PORVENIR Y PUERTO NATALES CON CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

INDAP Magallanes y el Gobierno Regional realizarán un seminario itinerante que recorrerá Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales con el objetivo de entregar herramientas técnicas actualizadas a agricultoras y agricultores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). La actividad forma parte del convenio GORE-INDAP, orientado a fortalecer la producción agrícola en la región mediante la transferencia de conocimientos adaptados a las condiciones climáticas locales.

El seminario se desarrollará el lunes 27 de julio, a las 10:30 horas, en el Espacio Cultural Biblioteca Municipal N°114 Carmen H. de López de Punta Arenas; el miércoles 29 de julio, desde las 10:00 horas, en el auditórium del Centro de Formación Técnica de Magallanes, sede Porvenir; y el viernes 31 de julio, a las 09:00 horas, en el auditórium del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales.

La programación considera exposiciones del académico de la Universidad de Magallanes, Nicolás Butorovic, sobre climatología regional; del ingeniero agrónomo Rodrigo Acuña, de Horticlima, acerca de tecnología de invernaderos e hidroponía; del ingeniero agrónomo Jorge Moncada, sobre fertirrigación en cultivos protegidos; y del geólogo Pablo Valdenegro, del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA) de la Universidad de Chile, quien abordará el uso de la geotermia aplicada a la agricultura.

El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, destacó que la iniciativa busca acercar conocimiento técnico de primer nivel a los pequeños productores de la región, mientras que el gobernador regional, Jorge Flies, señaló que el convenio GORE-INDAP apunta a fortalecer la producción de alimentos mediante el acceso a tecnología y capacitación. Este seminario forma parte del inicio del convenio entre ambas instituciones, cuya primera convocatoria destinó más de $212 millones y contempla una inversión total superior a los $3 mil millones.





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