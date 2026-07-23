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23 de julio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA AL CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES DEL PRIMER SEMESTRE

La exposición reunirá durante dos jornadas el trabajo realizado por cerca de 600 participantes en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

INVITACIÓN A CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES (6)

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a la comunidad a participar del cierre de los talleres artístico-culturales correspondientes al primer semestre de 2026, actividad que se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de julio, desde las 17:00 horas, en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro. La muestra reunirá el trabajo desarrollado por cerca de 600 participantes de 27 talleres, quienes exhibirán sus creaciones y presentaciones en el marco del noveno aniversario del recinto cultural.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer exposiciones y conocer los resultados de los distintos talleres impartidos durante el primer semestre, los que fueron seleccionados mediante concurso público entre más de 190 propuestas. La programación incluye disciplinas tradicionales y nuevas incorporaciones como fieltro, xilografía, grabado ecológico, fotografía estenopeica, danza árabe, música celta e iniciación al teatro musical, entre otras alternativas dirigidas a personas desde los 14 años.  

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, extendió la invitación a los vecinos y destacó la diversidad de la oferta artística impulsada por el municipio. "Queremos invitar a todos los vecinos a acompañarnos este sábado y domingo, desde las 17:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro para conocer la muestra de los 27 talleres artístico-culturales que se desarrollaron con gran éxito durante el primer semestre. Cerca de 600 personas participaron en estas actividades, que ofrecen alternativas para distintos intereses y edades. Además, esta es una excelente oportunidad para que quienes asistan conozcan los talleres y consulten por la disponibilidad de cupos para el segundo semestre, ya que algunos espacios podrían abrirse para nuevos participantes". 

La programación sobre el escenario comenzará el sábado con una lectura dramatizada del Taller de Escritura Creativa, seguida de la presentación La vida es un musical. El domingo continuará con muestras de Creación de Personajes, Guitarra, Música Celta, Yogadanza y Danza Árabe; complementando la exhibición de los trabajos desarrollados en los distintos talleres durante los últimos meses.

La actividad será de acceso gratuito y busca acercar a la comunidad al trabajo realizado por los talleres artístico-culturales municipales, además de incentivar la participación en las próximas convocatorias que se desarrollarán en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro. La información sobre futuras inscripciones puede solicitarse al correo [email protected].

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