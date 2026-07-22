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22 de julio de 2026

PROYECTO CIENTÍFICO BUSCARÁ DETERMINAR CÓMO LA LUZ ARTIFICIAL Y EL AUMENTO DE TEMPERATURA AFECTAN AL ECOSISTEMA ANTÁRTICO

Buenos días región

drjosepulgar

Esta mañana, durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de DIPOLE y académico de la Universidad Andrés Bello, Dr. José Pulgar, dio a conocer los alcances de una investigación pionera que buscará determinar, por primera vez, cómo la contaminación lumínica interactúa con el calentamiento global y cuáles son sus efectos sobre la fauna y biodiversidad de la Antártica.

El investigador, quien actualmente se encuentra trabajando en las dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas junto a un equipo de científicos de distintas universidades, explicó que el proyecto es financiado por el Gobierno de Chile y se desarrolla en estrecha colaboración con el instituto.

"Nosotros hemos estado en contacto con el Instituto Antártico Chileno desde hace bastante tiempo. A través de la participación en los concursos que INACH financia para realizar investigaciones en el continente blanco. (...) Fuimos recibidos en las dependencias del Instituto Antártico Chileno, quien nos ha brindado todo el apoyo en infraestructura increíble para poder desarrollar los objetivos de nuestro trabajo", señaló.

Pulgar destacó que durante cerca de tres semanas el equipo ha podido desarrollar experimentos en laboratorios especializados y utilizar infraestructura científica de primer nivel para preparar la próxima campaña en territorio antártico.


Un ecosistema cada vez más presionado

Durante la entrevista, el académico explicó que el continente blanco ha dejado de ser un territorio completamente aislado de la actividad humana y que el aumento del turismo, la investigación científica y otras actividades ejercen una presión creciente sobre sus ecosistemas.

"Hemos visto cómo las actividades antropogénicas incrementan continuamente. Gran cantidad de turistas, gran cantidad de actividades pesqueras, gran cantidad de actividades de investigación que se realizan en las distintas bases antárticas generan una presencia humana que es cada vez más intensa y que va a ir incrementando en el tiempo, lo que evidentemente presiona a los ambientes antárticos a nuevos estresores que los animales de esas zonas no han experimentado comúnmente durante mucho tiempo", afirmó.

El investigador sostuvo que el calentamiento global ya está generando cambios evidentes en la Antártica, donde el aumento de temperatura se encuentra entre los más acelerados registrados en las últimas décadas.

"El incremento en temperatura en la Antártica es uno de los más rápidos de los últimos 50 años, uno o dos grados sin ningún problema. Y eso presiona la fauna antártica a un desafío que es nuevo, pero muy complejo", explicó.

Añadió que su equipo ha desarrollado experimentos con peces e invertebrados costeros para evaluar la tolerancia de distintas especies al incremento térmico.


La contaminación lumínica: un contaminante invisible

Uno de los principales focos del proyecto será estudiar la contaminación lumínica, un fenómeno que, según Pulgar, todavía no recibe la atención que merece pese a sus efectos sobre la biodiversidad.

"La luz en la noche es vista para la humanidad como un signo de seguridad; mientras más luz, mejor. Sin embargo, el uso excesivo de luminosidad tiene un tremendo impacto no solo sobre las actividades que nosotros realizamos como seres humanos. Tiene impacto sobre los ciclos de actividad de los organismos del mundo natural", indicó.

Explicó que la iluminación artificial modifica el comportamiento de numerosas especies, alterando sus ciclos biológicos, consumo energético e interacciones ecológicas.

"Este nuevo contaminante no se ve como un contaminante. Ese es el problema. No se ve como un contaminante, pero tiene efectos indudablemente sobre patrones de actividad, respuestas energéticas, respuestas metabólicas, poblacionales, interacciones biológicas y ciclos biológicos completos", enfatizó.


Punta Arenas será la base para los experimentos

El trabajo comenzó en Punta Arenas con mediciones de contaminación lumínica mediante sensores especializados, información que luego será comparada con registros obtenidos durante la próxima campaña científica en la Antártica.

"Nosotros medimos aquí en Punta Arenas. A cinco de julio, cuando llegamos, fuimos con nuestros sensores a medir, a cuantificar la contaminación lumínica que hay en Punta Arenas y lo mismo vamos a hacer en Antártica. En base a ese tipo de evaluaciones vamos a desarrollar nuestros experimentos para preguntarle a especies de distinto grupo taxonómico cómo les va con este nuevo estresor que es la contaminación lumínica, cómo les va con los incrementos de temperatura y la interacción entre ellos", explicó.

Según el investigador, el objetivo es comprender no solo los efectos individuales de ambos factores, sino también cómo interactúan entre sí y afectan a la biodiversidad antártica.


Difundir la ciencia a la comunidad

El director de DIPOLE también destacó la importancia de acercar estos conocimientos a la ciudadanía mediante plataformas digitales y actividades de divulgación científica.

"El traspaso hacia la sociedad yo creo que es algo que todavía falta y estas instancias son súper relevantes y súper importantes para poder decirle a las personas que entendemos que necesitamos más luz, que la luz es seguridad, pero que debieran ser un tipo de iluminación que fuera más amigable, pensar en periodos de iluminación, pensar en espectros de luces que sean más amistosas con el medio ambiente", sostuvo.

Finalmente, invitó a la comunidad a conocer los avances del proyecto a través del sitio web de DIPOLE, donde se encuentra disponible información sobre la investigación, el equipo científico y los objetivos del estudio que busca aportar nuevos antecedentes para la conservación de uno de los ecosistemas más sensibles del planeta.



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