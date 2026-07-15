ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EL INACH Y LA COMISIÓN FULBRIGHT POTENCIARÁ LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA FORMACIÓN AVANZADA EN LA ANTÁRTICA

En un paso significativo para el desarrollo del conocimiento científico, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Comisión Fulbright Chile, apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, respectivamente, suscribieron un singular memorándum de entendimiento. Esta alianza estratégica está diseñada para fortalecer de manera integral la cooperación científica, académica y educativa en torno al Continente Blanco.





El acuerdo, el primero de la Comisión Fulbright enfocado en la Antártica, aspira a construir una colaboración sólida y de largo plazo entre ambas instituciones. Entre sus objetivos principales destaca el desarrollo de proyectos de investigación de vanguardia, el intercambio fluido de investigadoras e investigadores, académicos y estudiantes de posgrado, además del impulso a programas de formación de capital humano avanzado e iniciativas que acerquen el conocimiento antártico a la ciudadanía.





Con esta firma, científicos de Chile y de los Estados Unidos reafirman su compromiso conjunto con el avance de la ciencia polar, al mismo tiempo que se reconoce y potencia el rol estratégico de la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes como la principal plataforma logística y puerta de entrada al territorio antártico.





Este trabajo colaborativo entre ambos países permitirá articular convocatorias especiales orientadas a becarios e investigadores, promover el intercambio continuo de expertos y organizar seminarios, talleres y cursos de especialización de nivel internacional.





En este sentido, ya está abierta la primera convocatoria para el Programa de Intercambio Científico Antártico Fulbright entre Estados Unidos y Chile que ofrece a jóvenes investigadoras e investigadores chilenos y becarios posdoctorales la oportunidad de unirse a un grupo científico binacional con sus homólogos estadounidenses, centrado en la investigación antártica. Este programa es desarrollado por Fulbright Chile en colaboración con el INACH y fomenta la cooperación científica a largo plazo, la investigación de campo y las alianzas institucionales entre Chile y Estados Unidos.





Los participantes colaborarán en el diseño de investigaciones, realizarán trabajo de terreno en la base "Profesor Julio Escudero" del INACH en la isla Rey Jorge, participarán en actividades de síntesis en Punta Arenas y realizarán una estancia de investigación en una institución anfitriona de Estados Unidos. El tema inaugural del programa, "Fronteras de la vida: de los genes a los ecosistemas", se centra en la adaptación antártica, la biodiversidad, la ecología, la biotecnología y la astrobiología.





Las postulaciones deben realizarse en inglés a través de la plataforma de postulación de Fulbright Chile hasta el 15 de octubre de 2026, a las 16:00 horas de Chile continental. Más información sobre el programa, las bases y el formulario de postulación: https://fulbrightchile.cl/becas/u-s-chile-fulbright-antarctic-science-exchange/.





¿Qué es el Programa Fulbright?





Dirigido por el gobierno de Estados Unidos, el programa Fulbright ha cumplido 80 años desde su fundación en la posguerra, gracias a una iniciativa del senador de Estados Unidos J. William Fulbright, quien propuso destinar recursos federales para financiar intercambios educativos internacionales con la convicción de que sería una importante contribución para prevenir futuros conflictos. Actualmente, los programas Fulbright incluyen cooperación con 160 países, en ámbitos de programas de intercambio internacional, educacionales y culturales dirigidos a estudiantes, académicos, artistas, profesores y profesionales líderes en sus áreas. En estos 80 años, el programa Fulbright les ha dado la oportunidad a cientos de miles de becarios y becarias de contribuir a la búsqueda de soluciones a los desafíos globales a través del intercambio y la cooperación.





En Chile, Fulbright ha sido un puente entre ambos países durante más de siete décadas. Creada en 1955 como la primera Comisión Fulbright de América Latina y constituida desde 1997 como una comisión binacional financiada por los gobiernos de Chile y Estados Unidos, ha impulsado el intercambio de miles de estudiantes, académicos, investigadores y profesionales.





Su labor ha contribuido a fortalecer la cooperación científica, educativa y cultural entre ambas naciones, promoviendo una red de líderes que continúa generando conocimiento, innovación y colaboración con impacto en Chile, Estados Unidos y el mundo.

