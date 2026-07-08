SEREMI DE CIENCIA CARLOS OLAVE INVITA A INSTITUCIONES PRIVADAS A INSCRIBIRSE EN NÓMINA QUE LAS HABILITA COMO RECEPTORA DE RECURSOS FRPD 2026

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informa que ya se encuentra disponible el proceso de inscripción de instituciones privadas sin fines de lucro para integrar la nómina habilitante del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, instrumento financiado por el Royalty Minero y destinado a fortalecer el desarrollo productivo y las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras en las regiones del país.

"Como ministerio reafirmamos nuestro compromiso para que este fondo siga contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la diversificación económica, la innovación basada en conocimiento y la descentralización real, es por eso que invito a todas las instituciones privadas que vinculan su quehacer a la ciencia, tecnología, conocimientos e innovación a que se inscriban en esta nómina, requisito indispensable para que puedan participar en los concursos FRPD que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales este año", así lo indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave Solar.

La autoridad comentó que el proceso fue informado mediante la Resolución Administrativa Exenta N° 19, del 30 de junio de 2026, dictada conjuntamente por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo N° 1.699, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

La postulación, que se extenderá hasta las 23:59 horas del 15 de julio, es pública y gratuita y se realiza obligatoriamente a través de la plataforma fondos.gob.cl. En la misma web están disponibles los requisitos, antecedentes solicitados y plazos del proceso.

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