Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de julio de 2026

SEREMI DE CIENCIA CARLOS OLAVE INVITA A INSTITUCIONES PRIVADAS A INSCRIBIRSE EN NÓMINA QUE LAS HABILITA COMO RECEPTORA DE RECURSOS FRPD 2026

​Para recibir el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo (FRPD) 2026, las instituciones privadas sin fines de lucro deben cumplir con los requisitos establecidos en el decreto supremo N° 1.699, del Ministerio de Hacienda, y así ser incorporadas en la resolución que las habilita para participar en los procesos concursables que los Gobiernos Regionales definan.

Registro FRPD

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informa que ya se encuentra disponible el proceso de inscripción de instituciones privadas sin fines de lucro para integrar la nómina habilitante del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, instrumento financiado por el Royalty Minero y destinado a fortalecer el desarrollo productivo y las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras en las regiones del país.

 

"Como ministerio reafirmamos nuestro compromiso para que este fondo siga contribuyendo al desarrollo productivo sostenible, la diversificación económica, la innovación basada en conocimiento y la descentralización real, es por eso que invito a todas las instituciones privadas que vinculan su quehacer a la ciencia, tecnología, conocimientos e innovación a que se inscriban en esta nómina, requisito indispensable para que puedan participar en los concursos FRPD que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales este año", así lo indicó el seremi de Ciencia, Carlos Olave Solar.

 

La autoridad comentó que el proceso fue informado mediante la Resolución Administrativa Exenta N° 19, del 30 de junio de 2026, dictada conjuntamente por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo N° 1.699, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

 

La postulación, que se extenderá hasta las 23:59 horas del 15 de julio, es pública y gratuita y se realiza obligatoriamente a través de la plataforma fondos.gob.cl. En la misma web están disponibles los requisitos, antecedentes solicitados y plazos del proceso.

 --

corridanocturnamagallanes

SE REALIZARÁ LA 10° VERSIÓN DE LA CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

detenido06072026drogas
nuestrospodcast
CD 5

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ATENDIÓ A MÁS DE 800 USUARIOS EN SU PRIMER DÍA DE MARCHA BLANCA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Registro FRPD

SEREMI DE CIENCIA CARLOS OLAVE INVITA A INSTITUCIONES PRIVADAS A INSCRIBIRSE EN NÓMINA QUE LAS HABILITA COMO RECEPTORA DE RECURSOS FRPD 2026

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
presidentedirectorioEPA

NUEVO DIRECTORIO DE EPA AUSTRAL INICIA GESTIÓN CON FOCO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMG_3785

AUTONOMÍA REGIONAL Y DESCENTRALIZACIÓN MARCARON ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES EN VALPARAÍSO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250