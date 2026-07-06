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6 de julio de 2026

VLADIMIRO MIMICA LANZARÁ LIBRO SOBRE SU VIDA Y TRAYECTORIA EN EL ESTADIO NACIONAL

​“Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida” será presentado el martes 21 de julio en Santiago, con la participación de Carlos Caszely y Cecilia Rovaretti. El lanzamiento tendrá posteriormente una réplica en Punta Arenas.

mimica vladi libro


El periodista, relator y exalcalde Vladimiro Mimica presentará oficialmente su libro “Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida” el martes 21 de julio, a las 19:00 horas, en el cuarto piso del Estadio Nacional, acceso por la puerta 7, en avenida Grecia 2001, Ñuñoa.

La publicación será presentada por el exfutbolista Carlos Caszely y la periodista Cecilia Rovaretti. El lugar escogido posee un profundo significado en la historia personal del comunicador, debido a que allí vivió importantes jornadas deportivas, pero también fue detenido y sufrió apremios tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En un texto dedicado a Mimica, su amigo Jaime Bustamante Hernández describe el libro como el testimonio de una vida marcada por la radio, el fútbol, el periodismo, la política y la defensa de sus convicciones. También recuerda episodios compartidos en Magallanes y destaca su vínculo con distintas generaciones de auditores y habitantes de la región. (Al final de esta nota puedes leer el texto de Jaime Bustamante).

Bustamante relata, entre otros recuerdos, una visita realizada durante la década de 1970 a la Escuela N.º 6 de Puerto Natales, donde Mimica llegó acompañado por los futbolistas Francisco “Chamaco” Valdés y Mario Galindo. Asimismo, valora su trayectoria pública y su gestión municipal, destacando su compromiso social y cercanía con la comunidad.

El lanzamiento tendrá posteriormente una presentación en Punta Arenas, en el marco de la inauguración de la Feria del Libro “Dinko Pavlov”. La fecha permitirá que el público regional conozca una obra que reúne las vivencias de una de las voces más reconocidas de las comunicaciones en Magallanes y del relato deportivo chileno.



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EN PUNTA ARENAS SE PRESENTÓ EL LIBRO CROATAS EN CHILE

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