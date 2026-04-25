MINISTERIO DE LAS CULTURAS IMPULSA NUEVOS ENCUENTROS PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DEL LIBRO EN CHILE

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la realización de una nueva edición de encuentros orientados a fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en el país. Se trata del II Encuentro de Ferias y Festivales del Libro y del II Encuentro Librería Espacio Cultural, instancias que buscan promover el diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias entre distintos actores del sector.

El II Encuentro de Ferias y Festivales del Libro se desarrollará los días 27, 28 y 29 de abril, mientras que el II Encuentro Librería Espacio Cultural tendrá lugar el 24 de abril, y el 8 y 15 de mayo. Ambas iniciativas se realizarán en modalidad virtual, con transmisión abierta a través del canal de YouTube del Ministerio, permitiendo el acceso a participantes de distintas regiones del país.

Las jornadas contemplan la participación de gestores culturales, libreros, editores, distribuidores y profesionales vinculados al fomento lector, además de experiencias provenientes de países como España, Brasil, México, Colombia y Argentina. Entre los temas que se abordarán destacan la formación de públicos, la innovación en experiencias culturales, la gestión del sector librero y estrategias de colaboración para fortalecer la circulación del libro.

Estas instancias forman parte de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, y responden a la necesidad planteada por los propios actores del sector de contar con mayores herramientas de profesionalización y espacios de articulación. El objetivo es fortalecer el desarrollo sostenible de la industria del libro, promoviendo la bibliodiversidad, la inclusión y la proyección tanto a nivel nacional como internacional.





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