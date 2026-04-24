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24 de abril de 2026

ONG EDUDOWN PROYECTA NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN LA REGIÓN

Buenos días región.

edudown

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Paula Giacosa, directora nacional de ONG Edudown, y Carmela Godoy, directora de asuntos corporativos de la organización, abordaron el propósito de su visita a Magallanes, centrado en la descentralización, la inclusión y la realidad local.

Durante la conversación, destacaron la trayectoria de 26 años de la ONG, tiempo en el cual han desarrollado un modelo de atención integral que actualmente beneficia a 1.200 familias de manera gratuita en sus centros. En esa línea, subrayaron la importancia de llevar este trabajo a regiones, fortaleciendo redes y articulaciones territoriales.

Uno de los avances relevantes mencionados fue la colaboración con la agrupación Patagonia Inclusiva, que ha permitido generar vínculos y acciones concretas en Punta Arenas y la región de Magallanes, promoviendo mayores oportunidades para personas con síndrome de Down.

Asimismo, resaltaron el impacto del modelo de inclusión laboral que impulsa Edudown, el cual ha logrado que 220 jóvenes se inserten en empleos reales en la Región Metropolitana, Coquimbo y otras zonas del país. Este trabajo se realiza en conjunto con 24 empresas en Chile, consolidando alianzas que favorecen la participación activa en el mundo laboral.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad a involucrarse en los procesos de inclusión y a conocer más sobre la labor de la organización, invitando a descargar la aplicación EduDown APP, herramienta que busca acercar información y apoyo a familias y redes en todo el país.


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