“BETO” PÉREZ LOGRA TÍTULO NACIONAL EN CATEGORÍA -100 KG EN COMPETENCIA POR EQUIPOS "JIU JITSU FEST"

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Adalberto “Beto” Pérez, deportista magallánico, conversó con la audiencia tras consagrarse campeón nacional de Jiu Jitsu Brasileño en la categoría -100 kilos.

El logro se concretó a principios de abril de 2026 en el torneo “Jiu Jitsu Fest”, realizado en Santiago, donde Pérez fue parte del equipo FOCUS. En la instancia, su escuadra se enfrentó en la final al equipo Cohab, logrando quedarse con el título en una exigente competencia por equipos que reunió a destacados exponentes de esta disciplina a nivel país.

El triunfo posiciona a Pérez como uno de los referentes del Jiu Jitsu en la Región de Magallanes, destacando no solo por su desempeño competitivo, sino también por su rol en la promoción de este deporte en Punta Arenas.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o acceder a clases personalizadas pueden encontrar información a través de su cuenta de Instagram, bajo el usuario @beto_bjj, donde comparte contenidos relacionados a entrenamientos, técnicas y su trayectoria deportiva.