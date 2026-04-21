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21 de abril de 2026

CHINOY REGRESA A LA PATAGONIA: CONCIERTOS ÍNTIMOS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Regresa quince años después a presentarse en la Patagonia.

Chinoy antofagasta edu 4
Después de extensas giras internacionales que lo llevó por Alemania, México, Colombia y Argentina, el cantautor Chinoy, regresa al sur de Chile con su voz única y su espíritu multifacético: además de la música, ha explorado la poesía y la pintura, consolidándose como referente de la "tercera generación de cantautores" chilenos.


Desde Ciudad de México, Chinoy nos comparte:


"Regreso después de quince años a la Patagonia, feliz de cantarles en un formato íntimo y acústico. Llevo conmigo la experiencia de casi dieciocho años de carrera, nuevas canciones y un repertorio que refleja todo este camino. Será mi primera vez en Puerto Natales y estoy emocionado de conocer su hermosa ciudad. Nos vemos pronto."

Fechas y lugares:


- 30 de abril – Bar Bulnes, (Avenida Bulnes 0408), Punta Arenas – 22:00 hrs. Previa junto al dúo regional As de Oros
- Viernes 1 de mayo Coyote Restobar (Mejicana 617), desde las 19:00 horas.
– Sábado 2 de mayo, Club Natales Sport Bar, Puerto Natales – 22:00 hrs. (Heberhard 332).


Entradas disponibles en portaltickets.cl – ¡Cupos limitados!

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