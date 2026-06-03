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3 de junio de 2026

PAOLA MATTIONI, PRIMERA REINA DEL CARNAVAL DE INVIERNO, ASUME COMO EMBAJADORA EN EL 30° ANIVERSARIO DE LA FESTIVIDAD

Buenos días región.

paolamattioni

En el marco del lanzamiento de las Invernadas 2026, el programa "Buenos Días Región" contó con la presencia de Paola Mattioni Dubrock, quien hizo historia en 1996 al convertirse en la primera Reina del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. Al cumplirse tres décadas de aquel hito, Mattioni regresa a la escena pública como Embajadora de la edición número 30, con la misión de reconectar con la comunidad y revitalizar las tradiciones que definen la identidad magallánica.

Un viaje a las raíces del Carnaval

Durante la conversación, Paola Mattioni recordó con nostalgia y orgullo los inicios de la festividad, destacando el espíritu de colaboración que movilizaba a toda la ciudad. "En 1996 el carnaval fue sumamente especial porque cada candidata representaba a una institución. Yo fui la reina del Colegio Británico en su centenario, y el fin principal era ayudar a la comunidad", explicó.

La embajadora detalló cómo, en aquella primera edición, la elección no se basaba únicamente en la estética, sino en un sistema de puntaje por recolección de víveres (alimentos, pañales y artículos de primera necesidad) destinados a familias vulnerables de la comuna. "Esa esencia social es la que debemos rescatar; el carnaval es de nosotros y refleja que Magallanes es como una gran familia con una energía distinta al resto del país".

Propuesta para el futuro: Reinado con sentido social

Ante la ausencia de un certamen de reina en los últimos años debido a la pandemia y cambios en los formatos culturales, Mattioni reveló haber conversado con el alcalde Claudio Radonich para proponer el retorno de la elección bajo un concepto de integralidad.

"Magallanes tiene mujeres lindas, pero sobre todo mujeres con ganas de ayudar y representar a su región. He propuesto retomar la idea de una reina integral, donde la imagen sea una oportunidad para articular ayuda social y congregar a las instituciones locales", afirmó la diseñadora de vestuario y gráfica, quien tras su corona local representó a Chile en certámenes internacionales como Miss Mundo y el Reinado del Café en Colombia.

Invitación a vivir las Invernadas 2026

Como Embajadora de este 30° aniversario, Paola Mattioni hizo un llamado a las familias magallánicas a participar activamente en el calendario de las Invernadas, que incluye el tradicional Carnaval de Invierno, el Chapuzón en el Estrecho y diversas actividades culturales.

"Espero que la gente salga a las calles en familia, que se rían y lo pasen bien. Es un orgullo que el Carnaval haya crecido tanto y que mantenga su calidad. Mi misión este año es reencontrarme con la gente y ojalá con las demás candidatas que han pasado por este escenario en estos 30 años para celebrar juntas esta fiesta que es tan nuestra", concluyó.



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