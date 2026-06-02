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2 de junio de 2026

COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES ABORDA CON SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC PREOCUPACIÓN POR RECORTE EN SALUD

En la reunión participaron la presidenta y coordinadora regional Jessica Mensing, junto a los dirigentes de base Maximiliano Zabalo, de Puerto Natales, y Marcos Novoa, de Porvenir.

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El viernes 29 de mayo, la Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión con el senador Alejandro Kusanovic para abordar la preocupación existente frente al recorte presupuestario en salud y sus posibles consecuencias para la red pública de la región.

Durante la instancia, las y los dirigentes manifestaron su inquietud por el impacto que estas medidas podrían generar tanto en la atención de usuarios y usuarias como en las condiciones laborales de los equipos de salud.

En la reunión participaron la presidenta y coordinadora regional Jessica Mensing, junto a los dirigentes de base Maximiliano Zabalo, de Puerto Natales, y Marcos Novoa, de Porvenir.
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