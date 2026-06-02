2 de junio de 2026
COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES ABORDA CON SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC PREOCUPACIÓN POR RECORTE EN SALUD
En la reunión participaron la presidenta y coordinadora regional Jessica Mensing, junto a los dirigentes de base Maximiliano Zabalo, de Puerto Natales, y Marcos Novoa, de Porvenir.
El viernes 29 de mayo, la Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión con el senador Alejandro Kusanovic para abordar la preocupación existente frente al recorte presupuestario en salud y sus posibles consecuencias para la red pública de la región.
Durante la instancia, las y los dirigentes manifestaron su inquietud por el impacto que estas medidas podrían generar tanto en la atención de usuarios y usuarias como en las condiciones laborales de los equipos de salud.
En la reunión participaron la presidenta y coordinadora regional Jessica Mensing, junto a los dirigentes de base Maximiliano Zabalo, de Puerto Natales, y Marcos Novoa, de Porvenir.
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