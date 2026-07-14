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14 de julio de 2026

PDTE REGIONAL PPD ROBERTO VARGAS CUESTIONÓ LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y LLAMÓ A CONSTRUIR UN PROYECTO DE DESARROLLO PARA MAGALLANES

Buenos días región

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Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Partido por la Democracia (PPD), Roberto Vargas, realizó un crítico análisis de los primeros meses de la actual administración gubernamental, cuestionando la falta de una hoja de ruta clara tanto a nivel nacional como regional.

Al referirse al escenario político y económico, Vargas sostuvo que existe incertidumbre respecto del rumbo que está tomando el país y criticó medidas impulsadas por el Ejecutivo. “No hay una claridad de para qué se están haciendo las cosas”, afirmó, agregando que la ciudadanía enfrenta alzas en diversos costos mientras persisten dudas sobre el destino de los recursos obtenidos por el Estado.

El dirigente también manifestó preocupación por el impacto que estas decisiones podrían tener en las familias y en la actividad económica regional. Según señaló, “la capacidad económica de las familias, que ya está mermada”, podría verse aún más afectada en un contexto marcado por el aumento del desempleo y la desaceleración de la inversión.

En materia regional, Vargas fue especialmente crítico con la ausencia de una visión estratégica para Magallanes. “Hoy no hay una mirada, una mirada de región de lo que queremos”, indicó, apuntando a que las autoridades no han presentado una definición clara respecto del desarrollo futuro del territorio.

Uno de los temas abordados fue el futuro de las leyes de excepción y el régimen de Zona Franca. El presidente regional del PPD defendió la continuidad de estos instrumentos, argumentando que permiten compensar las desventajas geográficas y económicas que enfrenta la región. “La ley de excepción en territorio debe continuar en un territorio como Magallanes”, señaló, agregando que estos mecanismos buscan “que hoy tengamos la igualdad de condiciones”.

Asimismo, expresó inquietud por el eventual debilitamiento de estas herramientas en el marco de futuras reformas. A su juicio, las condiciones especiales que posee la región no constituyen privilegios, sino mecanismos destinados a equiparar oportunidades respecto del resto del país.

Durante la conversación también se refirió a los sectores productivos estratégicos de Magallanes. Respecto de la salmonicultura, destacó su relevancia para la economía regional y llamó a avanzar en acuerdos entre el Estado, las empresas y las comunidades para compatibilizar crecimiento económico y protección ambiental.

“Creo que una industria que algunos minimizan, pero que es importante para el desarrollo del trabajo de la región”, afirmó sobre la actividad salmonera, insistiendo en que los procesos de inversión requieren mayor coordinación y certezas.

En cuanto al hidrógeno verde, Vargas reconoció preocupación por las señales que ha recibido la industria durante los últimos meses. “Yo lamento que se esté apagando”, comentó, aludiendo a la ralentización de algunos proyectos y a las dificultades para consolidar inversiones de gran escala en la región.

El dirigente planteó además la necesidad de impulsar infraestructura estratégica que permita a Magallanes transformarse en un polo logístico internacional. Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de desarrollar un puerto multimodal y aprovechar la posición geográfica privilegiada del territorio para fortalecer el intercambio de carga y el comercio internacional.

Finalmente, Roberto Vargas insistió en la importancia de construir consensos políticos y sociales para proyectar el desarrollo regional más allá de los ciclos de gobierno. “Acá el objetivo común tiene que ser el desarrollo, el desarrollo de Magallanes y de nuestro entorno para que vivamos mejor nosotros”, concluyó.



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