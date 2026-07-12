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12 de julio de 2026

ESPECIALISTAS ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA EVITAR LESIONES AL RETOMAR LA ACTIVIDAD FÍSICA

​Traumatólogos advierten que volver al deporte tras un período prolongado de sedentarismo requiere una adaptación progresiva para disminuir el riesgo de lesiones musculares y articulares.

lesiones

El interés por retomar la actividad física suele aumentar durante grandes eventos deportivos, como un Mundial de fútbol. Sin embargo, especialistas advierten que volver al ejercicio de forma repentina, después de meses o años de inactividad, puede incrementar el riesgo de sufrir lesiones si no existe una preparación adecuada.

El traumatólogo de San José Interclínica, Raúl Castillo, explicó que las lesiones musculares, los esguinces de tobillo, las molestias de rodilla, las tendinitis y los dolores lumbares son algunas de las consultas más frecuentes en personas que retoman el deporte sin una adaptación progresiva. Agregó que el riesgo aumenta especialmente en mayores de 40 años o en quienes mantienen antecedentes de sedentarismo.

Los especialistas recomiendan iniciar la actividad física con sesiones de menor intensidad, alternar jornadas de ejercicio y descanso, realizar un adecuado calentamiento antes de entrenar y elongar al finalizar la actividad. También sugieren efectuar una evaluación médica cuando existan enfermedades crónicas, molestias durante el ejercicio o largos períodos sin practicar deporte.

El director médico de Los Carrera Interclínica, Enrique Donoso, indicó que el dolor persistente, la inflamación o la pérdida de movilidad son señales que no deben ser ignoradas. En esos casos, aconsejó suspender la actividad y consultar a un profesional de la salud para evitar complicaciones y favorecer una recuperación adecuada.


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