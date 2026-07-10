MUNICIPIO RECUPERÓ TERRENO OCUPADO IRREGULARMENTE POR TALLER CLANDESTINO

La Municipalidad de Punta Arenas concretó este jueves la restitución de un Bien Nacional de Uso Público ubicado a un costado del Parque Ramón Rada, poniendo fin a una ocupación irregular que se mantenía desde hace años. La acción se ejecutó luego de que la justicia rechazara los recursos interpuestos por el ocupante, permitiendo retirar vehículos en desarme, chatarra y estructuras levantadas sin autorización sobre el espacio público.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la recuperación del terreno pone fin a un proceso que se extendió por varios años y que había retrasado el proyecto del Parque Rada. "Tuvimos que hacer un nuevo proyecto. Y llegamos a este proyecto, que está listo, que está en el gobierno regional, y esperamos que lo puedan aprobar. Pero vimos que una persona vecina comenzó a ocupar este terreno de nuevo. Se le advirtió verbalmente, formalmente y fuimos a lo que teníamos que hacer, que es desocupar ese lugar. Eso fue lo que se hizo hoy. Presentó recursos a la corte, que fueron rechazados. Por tanto, se generó el cúmplase, finalmente, para poder sacar todo lo que era ocupación irregular", afirmó.

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El jefe comunal anunció, además, que el municipio continuará desarrollando este tipo de procedimientos en otros sectores de la ciudad. "Hay más de diez lugares que vamos a hacer lo mismo, que están distribuidos por toda nuestra ciudad, que son personas que han ocupado, ilegalmente, espacios públicos. Ojo, ninguno de viviendas. Son lugares que tienen bodegas, que tienen chatarra y basura, pero sí afectan, finalmente, para poder ocupar los espacios públicos. Hemos hecho toda una pega para poder recuperarlos. Por tanto, también, se ha ido notificando. Y lo que buscamos, de buena fe, que puedan retirar todo. Pero si no, ustedes ya saben cómo vamos a proceder, conforme a la ley", señaló.

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Asimismo, Radonich aprovechó la instancia para solicitar al gobernador regional, Jorge Flies, que priorice el proyecto Parque Rada y lo someta a votación del Consejo Regional (CORE). "Hay un proyecto con R.S. que está hace más de un año. Lo que buscamos es que pueda ser votado pronto, porque queremos recuperar este lindo pulmón verde que hay en medio de nuestra ciudad", sostuvo.

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Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que la restitución fue solicitada a la Delegación Presidencial en noviembre del año pasado y que pudo concretarse después de dos recursos de protección generados por el ocupante. "Fueron aproximadamente 14 personas las que participaron en esta restitución. Trabajamos con una retroexcavadora, varios camiones tolva y bateas para retirar el material acumulado", indicó.

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Junto con lo anterior, Saldivia agregó que el lugar funcionaba aparentemente como un taller mecánico o un centro de acopio de vehículos en desarme. "Era evidente, de hecho, había dos autos en desarme dentro del sector, los cuales también fueron retirados".

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En tanto, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, informó que el procedimiento se desarrolló en coordinación con Carabineros, mediante una patrulla mixta. "En esta oportunidad también nos encontramos con vehículos, uno de ellos fue retirado por parte nuestra, se hicieron las notificaciones respectivas, y una vez que se estaba en proceso de restitución de este Bien Nacional de Uso Público, nosotros con Seguridad Pública y Carabineros, ingresamos al inmueble que estaba construido ahí para verificar que no haya nadie en su interior".

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Finalmente, desde el municipio destacaron que estas acciones continuarán ejecutándose para recuperar espacios que pertenecen a todos los vecinos de Punta Arenas.