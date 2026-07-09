9 de julio de 2026
MAGALLANES CONTACTA AL 100% DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN ESPERA Y 84% YA INICIÓ TRATAMIENTO O RESOLVIÓ SU GARANTÍA
El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.
En el marco del despliegue nacional impulsado por el Ministerio de Salud, el Jefe del Departamento de Cáncer, Dr. Alejandro Berkovits, visitó Magallanes para presentar el balance de los primeros 90 días del Plan de Alerta Sanitaria Oncológica y conocer en terreno el trabajo desarrollado para fortalecer la atención de las personas con cáncer.
En este sentido, el representante ministerial visitó distintas unidades del Hospital Clínico de Magallanes relacionadas con la atención oncológica, entre ellas, GES y la Unidad de Radioterapia. En la oportunidad, compartió con funcionarios y pacientes, y conoció el funcionamiento de los equipos, la infraestructura y las prestaciones que integran la red regional de atención del cáncer.
Posteriormente se trasladó hasta el auditórium Dr. Carlos Banse, donde estuvo acompañado por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el SEREMI de Gobierno, Ángel Roa; el SEREMI de Salud, Fabián Barrientos; el Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras; equipos clínicos y profesionales de las distintas unidades involucradas; representantes de agrupaciones de pacientes oncológicos y miembros de la comunidad.
Allí, el Jefe de Cáncer del Ministerio de Salud destacó el trabajo de cada uno de los funcionarios, señalando que, si bien “se cumple una primera etapa, esto no finaliza. En la región de Magallanes se logró contactar y vincular al 100% de las personas que estaban con atenciones con esperas prolongadas, principalmente radicadas en confirmaciones diagnósticas, que era lo que más estaba complicado. Se ha podido iniciar atenciones o resolver garantías del 84%, y un hito muy importante, es que el 100% de estas atenciones ocurrieron en el servicio público de salud, en el hospital, por lo tanto, refuerza el hecho que se puede trabajar en conjunto y resolver en los sistemas públicos de salud”.
Asimismo, destacó que la estrategia -destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional- consideró a pacientes de todas las comunas de Magallanes, enfrentando los desafíos que impone la geografía regional para el acceso a la atención especializada. En ese contexto, valoró el trabajo desarrollado por los equipos de la red de salud, que permitió contactar, vincular y ofrecer una respuesta a cada persona según sus necesidades.
En la misma línea, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, enfatizó que la estrategia implementada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, permitió fortalecer la respuesta de la red de salud en Magallanes, llegando a pacientes “que llevaban hasta 133 días de atraso. Agradezco el esfuerzo que se ha hecho por poner este tema también en la palestra de nuestro país y como una emergencia”.
Asimismo, la autoridad regional destacó que el abordaje del cáncer demanda un esfuerzo permanente del Estado y de los equipos de salud, tanto en recursos como en capacidades técnicas. Agregó que avanzar hacia diagnósticos oportunos es fundamental, señalando que detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia en las posibilidades de tratamiento de las personas.
Por su parte, el Seremi de Salud, Fabián Barrientos, expresó que, “como región, teníamos un gran problema y una lista de espera principalmente en la confirmación diagnóstica. Es ahí donde el Hospital Clínico realizó diversas gestiones para poder, primero, contactar a los pacientes, y posteriormente, que se hayan realizado su examen para que podamos confirmar si se trata o no de una patología oncológica. Yo creo que, tal como lo hemos mencionado durante la actividad, el miedo a la incertidumbre de un paciente es lo que más genera dificultad”.
La Autoridad Sanitaria agregó que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado de toda la red asistencial, que implementó una estrategia basada en la identificación y validación de los casos, la vinculación y contacto con las personas, y su resolución y acompañamiento, manteniendo al paciente en el centro de la atención.
De igual forma, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, se sumó al reconocimiento a los funcionarios de la red y especialmente a quienes laboran en el Hospital Clínico de Magallanes. “Quiero reconocer y agradecer profundamente a cada profesional, técnico y administrativo de salud que puso a las personas en el centro de sus esfuerzos. Porque detrás de cada prestación realizada hay una historia, una persona que recibió la atención que necesitaba; ese es el verdadero sentido de nuestro trabajo y el motivo por el cual seguimos movilizados para brindar una mejor atención de salud a la comunidad magallánica”, dijo.
Consignar que la Alerta Oncológica se mantiene activa hasta el 30 de septiembre, tal como lo establece la Alerta Sanitaria publicada en el Diario Oficial el 15 de abril.
MAGALLANES CONTACTA AL 100% DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN ESPERA Y 84% YA INICIÓ TRATAMIENTO O RESOLVIÓ SU GARANTÍA
El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.
El Ministerio de Salud presentó en la región el balance de los primero 90 días de la Alerta Oncológica, destinada a reducir los tiempos de espera de diagnóstico y tratamiento de más de 33 mil atenciones a nivel nacional.