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27 de junio de 2026

SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE ABORDA EN MAGALLANES LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

​La autoridad visitó Punta Arenas para participar en la 2ª Cumbre Municipal de Economía Circular y recorrer el vertedero municipal, donde se analizaron las acciones para enfrentar el futuro cierre del recinto y fortalecer la implementación de la Ley REP en la región.

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El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, desarrolló una agenda de trabajo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena centrada en la gestión de residuos y la economía circular. Entre las actividades destacó la inauguración de la 2ª Cumbre Municipal de Economía Circular "10 años de la Ley REP" y una visita inspectiva al vertedero municipal de Punta Arenas junto a autoridades regionales y comunales.

Durante el recorrido por el recinto, las autoridades analizaron el estado actual del vertedero y los desafíos asociados a su futuro cierre. El subsecretario Vial indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que espera incorporar también a la Subsecretaría de Salud para avanzar en soluciones de corto y mediano plazo frente a la gestión de residuos en Magallanes, destacando la necesidad de una coordinación entre el Gobierno Central, el Gobierno Regional y los municipios.

En la cumbre, que reunió a representantes de municipios, servicios públicos, empresas y gestores de residuos, se abordaron los avances y desafíos de la implementación de la Ley REP a diez años de su promulgación. El seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, señaló que la normativa ha impulsado cambios en la gestión de residuos y el reciclaje, aunque persisten desafíos propios de las regiones extremas y de las comunas rurales.

Durante la jornada también se expusieron experiencias regionales en materia de reciclaje. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó los resultados obtenidos por la comuna en la recuperación de envases y embalajes, mientras que representantes de la empresa REMAG plantearon la necesidad de fortalecer la educación ambiental para aumentar la participación ciudadana y mejorar las metas de recolección establecidas por la Ley REP.

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