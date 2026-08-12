PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

Con el propósito de contribuir a la reflexión sobre el crecimiento y desarrollo de la capital regional, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes realizó el segundo conversatorio "Diálogo Urbano en Punta Arenas: Un aporte para su planificación", instancia que congregó a expertos, autoridades y actores vinculados a la planificación territorial.

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La actividad se desarrolló en el marco del proceso de actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas, instrumento fundamental para orientar el crecimiento urbano de la ciudad y proyectar su desarrollo de manera equilibrada, sostenible y con visión de largo plazo. El encuentro permitió reunir a representantes del sector público y privado para intercambiar visiones sobre los principales desafíos que enfrenta la capital regional en materias como vivienda, desarrollo económico, protección ambiental, conservación patrimonial y expansión urbana.

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En ese contexto, el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, destacó la importancia de generar instancias de diálogo que permitan construir consensos sobre el futuro de la ciudad.

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"Con estos conversatorios buscamos generar espacios de diálogo donde distintas visiones e intereses puedan encontrarse y aportar a una discusión respetuosa, siempre con el objetivo de buscar lo mejor para Punta Arenas. Surgen temas relevantes como el desarrollo de la zona norte y sur, el futuro del centro de la ciudad, cómo repoblarlo y, al mismo tiempo, preservar su identidad. Son desafíos fundamentales si queremos que Punta Arenas siga consolidándose como la capital de la región y un polo atractivo para actividades tan relevantes como el turismo, la ciencia y el desarrollo económico", señaló Bascuñán.

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Bascuñán agregó que el debate sobre el Plan Regulador Comunal debe abordarse con una mirada de largo plazo, considerando que este instrumento definirá las condiciones de desarrollo urbano para las próximas décadas. "Cuando discutimos temas como el crecimiento de la ciudad, la protección del medioambiente, el patrimonio cultural, la necesidad de viviendas o el desarrollo de actividades productivas e industriales, debemos hacerlo pensando en el bien común y en las futuras generaciones. Estos son procesos complejos que requieren una amplia participación y una visión estratégica, porque las decisiones que se adopten hoy tendrán un impacto directo en la Punta Arenas del futuro", aseveró el presidente del gremio de la construcción regional.

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En el evento participó Juan Sabbagh, arquitecto de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Arquitectura 2002, reconocido como una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea en el país. Durante su exposición abordó los principales desafíos de la planificación y el desarrollo urbano, compartiendo experiencias y reflexiones sobre el rol que cumplen las ciudades en la construcción de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

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Respecto al proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, Sabbagh valoró el enfoque propuesto y las prioridades definidas en la imagen objetivo, destacando especialmente la relevancia de fortalecer los atributos que otorgan identidad a la ciudad, como su centro histórico, la escala de sus barrios, la protección de los humedales urbanos y un crecimiento territorial acotado y coherente con su realidad. No obstante, planteó la necesidad de revisar algunos aspectos de la propuesta, particularmente las densidades y alturas consideradas para el centro histórico y sectores tradicionales, así como la incorporación de nuevas áreas para responder a la demanda habitacional de familias de ingresos medios y proyectos de vivienda social.

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"Un Plan Regulador siempre es una muy buena noticia. Es una oportunidad para que la ciudad piense y proyecte cuál es la ciudad que quiere construir para el futuro. Punta Arenas es una ciudad única, ubicada en uno de los extremos del mundo, con una identidad profundamente ligada a la Patagonia y que forma parte del imaginario de Chile y del mundo. Por eso, quienes llegan hasta acá esperan encontrarse con una ciudad con carácter, personalidad e identidad propia. El Plan Regulador permite precisamente reflexionar sobre ese nuevo rol que la ciudad puede desempeñar en el futuro del país. Lo que construye el carácter de una ciudad es su patrimonio, lo que ya existe, los lugares donde nació, creció y se desarrolló. Por lo tanto, toda mirada hacia el futuro debe apoyarse en esa historia y en esos valores que le dan sentido", señaló Juan Sabbagh.

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Asimismo, Sofía Blanco, ingeniera forestal de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, expuso sobre el Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos, destacando la relevancia de estos ecosistemas para la conservación ambiental y la planificación sustentable del territorio.

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Tras las exposiciones se desarrolló un espacio de conversación que reunió a representantes del sector público y privado, permitiendo intercambiar visiones respecto de las oportunidades y desafíos que enfrenta Punta Arenas en materia de desarrollo urbano, infraestructura, sustentabilidad y crecimiento territorial.

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Por su parte, Alex Saldivia, director de Obras Municipales de Punta Arenas, destacó que desde fines de 2024 el municipio se encuentra trabajando en la actualización del Plan Regulador Comunal, proceso que definirá las bases para el desarrollo futuro de la ciudad.

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"La actualización del Plan Regulador Comunal es sumamente importante porque nos permite definir cómo queremos proyectar Punta Arenas hacia las próximas décadas. Instancias como este conversatorio son muy valiosas, ya que acercan esta discusión a la comunidad y permiten que más personas se involucren en la construcción de la ciudad que queremos. Cuando hablamos de crecimiento urbano y expansión, debemos hacerlo sobre la base de criterios técnicos, urbanos y de calidad de vida que justifiquen esas decisiones. En este proceso no se contemplan cambios significativos en los límites urbanos, considerando que las actuales zonas de extensión urbana pasarán a incorporarse como áreas urbanas consolidadas", señaló Saldivia.

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En tanto, la concejala Alicia Stipicic señaló que "es sumamente importante que, durante la elaboración del Plan Regulador Comunal, se generen instancias de participación y diálogo con la comunidad, porque permiten conocer qué ciudad quieren los vecinos para el futuro. Además, fue muy valioso contar con la presencia de Juan Sabbagh, un arquitecto de reconocida trayectoria, cuya experiencia y visión aportan significativamente a esta discusión. Este tipo de encuentros nos ayuda a proyectar de mejor manera el desarrollo de Punta Arenas y las decisiones que darán forma a la comuna en las próximas décadas".

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Durante la jornada se reiteró la importancia de promover una participación amplia en el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, incorporando visiones técnicas, ciudadanas e institucionales para proyectar el desarrollo de Punta Arenas durante las próximas décadas.