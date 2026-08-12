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12 de agosto de 2026

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS FORTALECE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA GRACIAS A CONVENIO CON ORGANIZACIONES CON PRESENCIA EN MAGALLANES

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), Wildlife Conservation Society (WCS Chile), Rewilding Chile y The Nature Conservancy (TNC) fueron parte de las nueve organizaciones que firmaron acuerdos de colaboración con el Servicio, para avanzar en el cuidado de la naturaleza.

Fotografía general firma convenios

​La firma de ocho convenios con organizaciones dedicadas al cuidado de la naturaleza y uno con la Universidad Austral, fue el nuevo hito de articulación institucional que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas realizó para fortalecer la colaboración con actores clave, que impulsa la implementación de la Ley 21.600 y busca enfrentar de manera conjunta los desafíos de la conservación.

 
Los acuerdos permitirán desarrollar acciones conjuntas en ámbitos como investigación científica, innovación, monitoreo de especies y ecosistemas, restauración ecológica, intercambio de información, fortalecimiento de capacidades técnicas, educación ambiental, formación de profesionales, apoyo en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y búsqueda de mecanismos de financiamiento para iniciativas de conservación.

 
“Como Servicio, comprendemos que la protección de la biodiversidad es una tarea compartida. Sabemos que estas organizaciones de la academia y la sociedad civil tienen un gran compromiso con la conservación de la naturaleza. Sus conocimientos y experiencia territorial son una fuerte colaboración para construir un sistema de conservación más sólido, moderno y colaborativo; esperamos que la naturaleza de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se vea beneficiada ", comentó el director regional del Servicio, Alejandro Fernández.

 
En cuanto al aporte de las organizaciones con presencia en la región, The Nature Conservancy (TNC) contribuirá con su experiencia internacional en soluciones basadas en la naturaleza, gobernanza participativa, innovación y gestión sostenible de ecosistemas terrestres, marinos y de aguas continentales.

 
La Fundación Rewilding Chile, en tanto, continuará colaborando en la recuperación de especies amenazadas, la restauración de ecosistemas, el monitoreo de fauna nativa y el fortalecimiento de iniciativas de conservación en parques nacionales.

 
Por otra parte, Wildlife Conservation Society (WCS Chile) reforzará el trabajo conjunto en ciencia aplicada, planificación, manejo de áreas protegidas y conservación de paisajes terrestres y marinos, aprovechando su experiencia desarrollada en Chile durante más de dos décadas.

 
“La firma de este convenio con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es muy significativa para WCS Chile, porque consolida la colaboración con la institucionalidad ambiental, fortaleciendo la conservación efectiva de la biodiversidad. En Magallanes, hemos contribuido en el manejo de especies invasoras y residuos marinos, en el monitoreo de objetos de conservación, en la creación e implementación de áreas marinas protegidas, siempre aprovechando el Parque Karukinka como laboratorio natural. Creemos que ese modelo de trabajo, basado en ciencia y diálogo, aportará al SBAP en los desafíos de la región”, comentó Diego Flores, director de WCS Chile.

 
Por su parte, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC, por sus siglas en inglés) aportará su reconocida trayectoria en investigación científica, educación y conservación biocultural desarrollada desde la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, fortaleciendo la generación de conocimiento para la toma de decisiones.

 
“Este convenio es clave para el Centro Internacional Cabo de Hornos, ya que fortalece la colaboración científica para la gestión efectiva de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en especial de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Junto al SBAP reafirmamos el compromiso de integrar la investigación, la educación y la conservación, impulsando el bienestar regional y local donde las actividades económicas sostenibles, como el turismo y la pesca artesanal, se desarrollen en armonía con la protección de la biodiversidad subantártica”, comentó Eduardo Barros, profesional asociado del CHIC.

 
Gracias a estas nuevas alianzas, Chile avanzará en la conservación del patrimonio natural, sumando conocimientos, experiencias y voluntades diversas, construyendo así una institucionalidad capaz de enfrentar los desafíos ambientales del país mediante la cooperación, la ciencia y el compromiso compartido con las generaciones presentes y futuras.

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SEMINARIO SOBRE EL ROL DEL REWILDING PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PUNTA ARENAS

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