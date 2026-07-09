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9 de julio de 2026

TARJETA PUNTA ARENAS INCORPORA CONVENIO CON INSTITUTO BRITÁNICO PARA APRENDER IDIOMAS

​La alianza permitirá acceder a rebajas en programas presenciales, online y certificaciones; ampliando las oportunidades de formación para vecinos de todas las edades.

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La Municipalidad de Punta Arenas continúa fortaleciendo la red de beneficios de la Tarjeta Punta Arenas con la incorporación de un nuevo convenio, el número 265, esta vez junto al Instituto Británico, institución con más de tres décadas de trayectoria dedicada a la enseñanza de idiomas en la comuna. Gracias a esta alianza, los usuarios de la tarjeta podrán acceder a un 10% de descuento en cursos de inglés, francés, alemán y portugués; además de certificaciones internacionales, beneficio válido para todas las modalidades de pago.

Durante la firma del convenio, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de seguir ampliando la oferta de beneficios para los vecinos, especialmente en un ámbito tan relevante como la formación en idiomas. "Este es el convenio número 265 que incorporamos a la Tarjeta Punta Arenas y representa una gran oportunidad para la comunidad. No solo contempla cursos de inglés, sino también de alemán, portugués y otros idiomas, algo muy importante para una ciudad turística y con un fuerte desarrollo empresarial como la nuestra. Además, el beneficio incluye un 10% de descuento tanto en los cursos como en las certificaciones internacionales, una herramienta que puede marcar una diferencia al momento de acceder a nuevas oportunidades laborales", señaló la autoridad comunal.

El Instituto Británico, ubicado en Avenida España 910, ofrece clases presenciales, online y en horarios de mañana, tarde y vespertino, permitiendo que estudiantes, trabajadores y personas de distintas edades puedan acceder a esta alternativa de formación.

El director del establecimiento, César Gómez, valoró la alianza alcanzada con el municipio. "Estamos muy contentos de firmar este convenio con la Municipalidad y la Tarjeta Punta Arenas, porque queremos abrir nuestras puertas a toda la comunidad. Hoy no solo impartimos cursos de inglés, sino que también hemos ampliado nuestra oferta a idiomas como francés, alemán y portugués, respondiendo al perfil de turistas que llegan habitualmente a la región. Invitamos a los más de 57 mil usuarios de la Tarjeta Punta Arenas a acercarse al instituto y aprovechar este importante beneficio del 10% de descuento en todos nuestros cursos y certificaciones", indicó.

Por su parte, la encargada de convenios de Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, destacó que esta nueva incorporación fortalece una categoría de gran interés para la comunidad. "Estamos muy contentos de sumar este convenio número 265, correspondiente al área de idiomas. El Instituto Británico cuenta con más de 37 años de experiencia y ofrece cursos y certificaciones en inglés, francés, portugués y alemán. Invitamos a todos los vecinos a utilizar su Tarjeta Punta Arenas y aprovechar este descuento del 10%, disponible para cursos presenciales, online y en distintos horarios, adaptados a diferentes edades y necesidades", comentó.

Actualmente, la Tarjeta Punta Arenas supera las 57 mil credenciales entregadas y continúa consolidándose como una de las principales iniciativas municipales de apoyo a la economía familiar, gracias a una red de 265 convenios que entregan descuentos y beneficios en diversos rubros para los habitantes de la comuna.

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