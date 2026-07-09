MUNICIPIO INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA GALAS CULTURALES Y "EL MAGO DE OZ"

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al proceso de entrega de invitaciones para un intenso fin de semana dedicado a la cultura, que reunirá al Ballet del Teatro Municipal José Bohr, el Elenco de Teatro Municipal y la XII Convención de Circo del Fin del Mundo. Las actividades, organizadas junto a la Fundación Municipal de Cultura, buscan acercar las artes escénicas a la comunidad mediante espectáculos gratuitos y de primer nivel.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la programación refleja el compromiso del municipio con el desarrollo cultural de la comuna. "Queremos llenar de cultura nuestra ciudad durante todo el fin de semana, con una programación pensada para públicos de todas las edades. Invitamos a los vecinos a retirar sus invitaciones y acompañarnos en estas actividades gratuitas, que muestran el enorme trabajo y talento de nuestros elencos municipales", señaló.

La programación comenzará el viernes 10 de julio, a las 19:00 horas, con la novena gala del Elenco de Ballet del Teatro Municipal José Bohr, integrada por 17 bailarines bajo la dirección de Iván Antigual y la coordinación de Karen San Martín. La presentación incluirá las obras Variaciones al Viento y el estreno de Selección con nombre de mujer, una creación inédita inspirada en siete arquetipos femeninos que invita a reflexionar sobre las distintas facetas del ser mujer.

El jefe comunal valoró especialmente esta nueva propuesta artística. "Es muy importante seguir fortaleciendo nuestros elencos municipales y ofrecer espectáculos de gran calidad para toda la comunidad. En esta gala destaca especialmente una obra inédita que refleja un importante trabajo creativo, por lo que esperamos contar con un teatro lleno", expresó.

La agenda continuará el sábado 11 de julio con la reposición de El Mago de Oz, montaje dirigido por Paulina Carrasco y protagonizado por 13 actores y actrices del elenco de Teatro Municipal. Debido al éxito obtenido en temporadas anteriores, la obra volverá a presentarse en dos funciones, a las 16:00 y 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, permitiendo que más familias disfruten de este clásico de la literatura llevado a escena.

La encargada de Cultura de la Municipalidad, Maribel Valle, explicó que se trata de un fin de semana especialmente intenso para la Cartelera Cultural 2026. "Comenzamos con la gala del Ballet, continuamos con la reposición de El Mago de Oz, una obra que ha tenido una excelente recepción del público y que vuelve en dos funciones debido al permanente interés de la comunidad, y finalizamos con la Gala de la XII Convención de Circo del Fin del Mundo, realizada en conjunto con la Municipalidad. Será un fin de semana con alternativas para todos los gustos", indicó.

El domingo 12 de julio, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal José Bohr recibirá la Gala de la XII Convención de Circo del Fin del Mundo, iniciativa desarrollada junto a Circo del Sur, que reunirá a destacados artistas en una jornada que ya se ha consolidado como una tradición dentro de la programación cultural de Punta Arenas.

Respecto al retiro de invitaciones, Valle recordó que cada persona podrá acceder a un máximo de dos entradas por actividad y llamó a hacer un uso responsable de ellas. "Invitamos a la comunidad a retirar únicamente las entradas que realmente utilizará, ya que queremos que la mayor cantidad de vecinos pueda disfrutar de estos espectáculos. También es muy importante la puntualidad para facilitar el ingreso del público", sostuvo.

Las invitaciones para la Gala del Ballet continuarán disponibles para una segunda jornada de retiro mañana jueves 9 de julio desde las 15:00 horas exclusivamente en el Teatro Municipal. Para El Mago de Oz y la Gala de la XII Convención de Circo del Fin del Mundo, las entradas podrán retirarse igualmente mañana jueves 9 de julio, pero en dos lugares, desde las 15:00 horas en Unimarc sur y en el Teatro Municipal, mientras que el viernes 10 de julio la entrega continuará únicamente en el Teatro Municipal, hasta agotar stock.