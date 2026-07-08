MUJER DE 61 AÑOS FALLECE AL INTERIOR DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

La Corporación Municipal de Punta Arenas informa que, durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 18:30 horas, una usuaria de iniciales T.A.M. de 61 años, falleció al interior del Cesfam 18 de Septiembre.

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La paciente ingresó al establecimiento de salud sin solicitar atención médica previa, dirigiéndose directamente al baño del recinto, lugar donde fue encontrada por una funcionaria, quien se percata que la mujer se encontraba aparentemente sin signos vitales. En ese momento se activó de inmediato el protocolo de emergencia. El equipo clínico inició las maniobras de reanimación en el lugar, utilizando todos los recursos disponibles. Tras más de 30 minutos de esfuerzos continuos por reanimarla, y pese a todas las acciones realizadas por el personal de salud, los procedimientos resultaron infructuosos, constatándose su fallecimiento.





Producto de esta situación, se dio aviso a Carabineros, Policía de Investigaciones y al fiscal de turno, quedando el sitio bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.





Actualmente, se está a la espera de la llegada del Servicio Médico Legal, organismo que realizará los procedimientos de rigor para determinar la causa del fallecimiento.

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Debido a estas diligencias y a la imposibilidad de intervenir el lugar mientras se desarrolla la investigación, las atenciones del SAPU del Cesfam 18 de Septiembre se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso.

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La Corporación Municipal de Punta Arenas lamenta profundamente este sensible hecho y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la paciente. Asimismo, reitera que el equipo de salud actuó de manera inmediata, aplicando todos los protocolos clínicos y de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.