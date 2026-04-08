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8 de abril de 2026

OBRAS CLAVE AVANZAN EN PUNTA ARENAS: CORE RECORRE PROYECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y RENOVACIÓN URBANA

Entre ellas la demolición del ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, iniciativa que ya alcanza cerca de un 40% de avance, a cinco meses de iniciadas las obras, con una inversión superior a los $5 mil millones.

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En terreno y con una mirada puesta en el avance real de las obras, consejeros recorrieron proyectos relevantes para la ciudad, iniciativas que forman parte de la inversión pública destinada a fortalecer áreas clave.

 
Se constató la construcción de la futura 1ª Comisaría de Carabineros, una obra de más de 4.200 metros cuadrados que avanza en su ejecución y que incorporará espacios especializados para mejorar la operatividad policial. “Una obra que cuenta con caballeriza, un canil, pabellón veterinario, cuenta con una habitabilidad para más de 70 funcionarios”, especificó el Consejero Víctor Pérez, quién también valoró el estándar del proyecto.

 
Una infraestructura moderna, que mejorará el funcionamiento institucional para responder de mejor manera a la comunidad, incorporando elementos asociados a la modernización, como estaciones de carga para vehículos eléctricos.

 
Posteriormente, el recorrido continuó en el barrio Prat, donde se desarrolla la demolición del ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, iniciativa que ya alcanza cerca de un 40% de avance, a cinco meses de iniciadas las obras, con una inversión superior a los $5 mil millones.

 
Durante la visita, el Consejero Antonio Bradasic explicó que, si bien los trabajos avanzan conforme a la planificación, el proceso ha debido ajustarse debido a la presencia de asbesto en la estructura, lo que implica un tratamiento especializado y la obtención de autorizaciones sanitarias. Esta condición, indicó, podría extender los plazos inicialmente considerados, proyectando su término hacia fines de octubre.

 
La jornada finalizó con la visita al nuevo CESFAM 18 de Septiembre, una estructura de más de 3.200 metros cuadrados que permitirá fortalecer la atención de salud primaria en el sector, incorporando espacios clínicos y áreas de apoyo técnico de alto estándar.

 
Sobre la materia, la Consejera Ximena Montaña valoró el impacto de la inversión pública, “Cuando hablamos de salud pública de calidad, nos referimos a este tipo de inversiones”, señaló, relevando que el recinto cuenta con instalaciones de primer nivel, incluso comparables a centros de atención privada, lo que a su juicio marca el camino hacia el que debe avanzar la salud en la región.

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