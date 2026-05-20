OPERATIVOS DE PESQUISA DE ALCOHOL Y DROGAS EN CONDUCTORES IMPERARÁN ESTE FIN DE SEMANA DE INTER FERIADO

​“Todos los días tenemos que estar conscientes y respetar las normas del tránsito. Queremos destacar la importancia de la prevención, la seguridad y nuestra responsabilidad en las vías. Estos controles se hacen siempre, pero se intensifican en fines de semana largo.”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, quien preside la mesa regional de Coreset, indicando que las fiscalizaciones serán intensivas este fin de semana.



El seremi de Seguridad Pública Ronald López por su parte, destacó el trabajo de coordinación y planificación de los controles y llamados preventivos a realizar en este tipo de fines de semana, en las principales ciudades de nuestra región. “El mensaje es claro. Primero la prevención, evitando el consumo de alcohol y drogas combinado con la conducción. El uso del cinturón de seguridad en los desplazamientos y no abusar de la velocidad”. El seremi López confirmó que en muchos de los sinestros viales hay presencia de alcohol en los conductores, es por ello que en diversos puntos de control, Senda se hará presente junto a Carabineros con los controles de alcotest y narcotest, en el marco del programa Tolerancia 0, aplicado a conductores de todo tipo de vehículos motorizados, en distintos sectores y en diferentes horarios.



“Nuestra capacidad de reacción se altera bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Esto puede ser causal de graves siniestros con pérdida de vidas y eso es lo que queremos prevenir”, añadió la directora regional de Senda Roxana Arancibia. Para ello, indicó, realizan un trabajo articulado con diversas instituciones difundiendo los factores de prevención y haciendo el llamado a la responsabilidad de los conductores.



El jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes del Tránsito SIAT, capitán Iván Barrientos informó que gracias a la labor interinstitucional desplegada durante este año 2026 no tenemos fallecidos en el tránsito en nuestra región. “En cambio en el 2024 hubo 17 personas fallecidas y el 2025 bajamos a 11 personas personas fallecidas, llegando a 0 en la actualidad gracias al esfuerzo institucional. Desde esta perspectiva, la tolerancia cero tiene que ser la que impere en esta materia porque los accidentes son evitables y eso es lo que demuestran las investigaciones”.



En cuanto a las causas a nivel nacional y que se repiten en nuestra región, son la conducción en estado de ebriedad, la conducción inatenta a las condiciones del tránsito y el exceso de velocidad. “Nos encontramos haciendo este control preventivo con enfoque anti delincuencial, con el Can del OS-7, la patrulla Centauro y con el instrumental técnico que nos proporciona el Estado para detectar drogas y alcohol en la conducción”, indicó el capitán Barrientos, agregando que estos operativos durarán todo el fin de semana aplicando todo el rigor de la Ley a los infractores.





