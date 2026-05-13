SECCIÓN O.S.7 PUNTA ARENAS DETIENE A PERSONA POR TRAFICO DE DROGAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

Carabineros de Chile el día 11.05.2026, a través de personal especializado de la Sección O.S.7. Magallanes, a raíz de la planificación y coordinación de servicios de la especialidad con las diferentes empresas de transportes de encomiendas de la comuna de Punta Arenas, apoyados con el ejemplar canino “HULK” del emblema verde detecto una encomienda proveniente desde el norte del país, la que mantenía en su interior 03 tubos de PVC contenedores de marihuana, sumidades floridas (cogollos), debidamente adaptados para su traslado con destino final la ciudad de Punta Arenas.

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Para dar continuidad con la diligencia, se coordinó con la Fiscal del caso, quien autorizo las diligencias investigativas de entrega controlada de la droga, sustitución total de la droga y autorización de agente encubierto, concretándose la detención del receptor de la encomienda identificado con las iniciales M.I.R.F, de 30 años de edad sin antecedentes penales, para posteriormente hacer ingreso inmueble vinculado al sujeto detenido, incautando si dispositivo tecnológico, el cual será debidamente analizado.



En una segunda etapa, el día 12.05.2026 logro identificar una segunda encomienda de propiedad del detenido, incautando una encomienda contendora de 01 tubo de PVC contenedor de marihuana sumidades floridas (cogollos), debidamente adaptado.



En una segunda etapa investigativa y conforme a levantamiento de información y declaración de imputado, se logró establecer que el día de hoy arribaría otra encomienda contenedora de sustancias ilícitas de propiedad del detenido, dando cuenta a la Fiscal de caso, quien instruyo la incautación de la encomienda previa firma del imputado, logrando personal de esta Unidad Especializada identificar la encomienda, la que en su interior mantenía 01 tuvo de PVC contenedor de marihuana, obteniendo los siguientes resultados:



Resumen total:

Con esta incautación de 01 kilo 973 gramos de Marihuana, Carabineros de Chile a través de su Unidad Especializada O.S.7 Punta Arenas, logró sacar de circulación droga que sería distribuida en la Región de Magallanes.



Tipo de Droga Peso Dosis( cantidad) Valor comercial

Marihuana 01 kilo 973 gramos 1.973 $ 19.730.000



Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.

