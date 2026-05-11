Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de mayo de 2026

EL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH): INVITA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA A SUMARSE A LA 23.ª FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

La competencia nacional que fomenta proyectos innovadores sobre el Continente Blanco, ya abrió la convocatoria para los estudiantes de enseñanza media. La instancia de postulación, estará abierta hasta el viernes 29 de mayo de 2026.

Foto-feria

El calendario oficial del certamen estará disponible en el sitio web de la Feria Antártica Escolar(FAE). A través de esta plataforma en línea, los equipos escolares podrán postular sus propuestas de investigación en áreas como biología marina, cambio climático, historia antártica o nuevas tecnologías para la exploración científica, entre otras temáticas.

Pueden participar estudiantes de 1° a 4° medio de establecimientos educacionales del país reconocidos por el Ministerio de Educación. Cada equipo debe estar conformado por uno o dos estudiantes, junto a un docente guía del mismo establecimiento, que puede ser de cualquier asignatura, con quien formularán una propuesta de investigación sobre temáticas antárticas, según las bases de la FAE disponibles en la página web del Instituto.

Una vez cerrado el proceso, el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), evaluará las propuestas y un comité validará la selección de los quince trabajos que se trasladarán a Punta Arenas para defender sus investigaciones ante un jurado especializado y uno ciudadano.

Constanza Jiménez, bióloga marina y encargada del área de Educación del INACH, destacó: “Con el lanzamiento de la FAE quisimos realizar algo especial, ya que esta semana se concretará el viaje de la Expedición Antártica Escolar, en la que participan los ganadores de la versión 2025. Buscamos generar un hito que marque el cierre de esta edición y, al mismo tiempo, dé inicio al nuevo proceso”.

Para esta próxima versión se incorporaron ajustes en los formatos de postulación basados en las observaciones de los propios participantes del año pasado, junto con el adelanto de la Feria al inicio del segundo semestre para evitar la sobrecarga académica de fin de año, a diferencia de la edición anterior que se realizó en noviembre. “Queremos que el proceso sea más claro, cómodo y beneficioso para quienes participen”, añadió Jiménez.

Se hizo un llamado directo a los estudiantes: “Aprovechen esta oportunidad. Es un concurso único; pocos jóvenes tienen la posibilidad de conocer la Antártica y convivir con los investigadores e investigadoras que hacen ciencia en nuestro país”.

De esta manera, la FAE se consolida anualmente como un semillero de fortalecimiento de las vocaciones científicas y de divulgación, convirtiendo el rol de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y acercando el conocimiento polar a la ciudadanía y las nuevas generaciones.

Para más información, los invitamos a ingresar al sitio web del Instituto Antártico Chileno. Ahí encontraran un enlace a toda la información de la “Feria Antartica Escolar 2026”.


conferencia chic

CICLO DE TALLERES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC ACERCÓ LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MÁS DE 580 ESTUDIANTES DE MAGALLANES ACCEDEN A TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO SUBSIDIADO

Leer Más

​El programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones beneficia a alumnos de Punta Arenas y Puerto Natales, incluyendo establecimientos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

​El programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones beneficia a alumnos de Punta Arenas y Puerto Natales, incluyendo establecimientos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

SERVICIO TTE ESCOLAR 5
nuestrospodcast
limpieza chabunco

MÁS DE 50 VOLUNTARIOS PARTICIPARON EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO DEL PARQUE CHABUNCO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Foto-feria

EL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH): INVITA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA A SUMARSE A LA 23.ª FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
red de apoyo

MAMÁS SIGUEN SIENDO EL PRINCIPAL APOYO DE LOS CHILENOS FRENTE A CRISIS ECONÓMICAS Y EMOCIONALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Mardones (6)

EPAUSTRAL REVELA AVANCES DEL REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES