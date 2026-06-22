DELEGADA ERICKA FARÍAS DESTACA SEGURIDAD, DESARROLLO ANTÁRTICO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BALANCE DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, realizó este lunes un balance de los primeros 100 días de la actual administración, destacando los avances en seguridad pública, el fortalecimiento del posicionamiento antártico de Chile y las medidas destinadas a reactivar la economía regional. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En materia de seguridad, la autoridad señaló que se han intensificado los operativos junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de trabajar en una estrategia regional adaptada a las particularidades de Magallanes.

“Nosotros sí o sí tenemos que preocuparnos de resguardar lo que tenemos en nuestra región”, afirmó, agregando que una de las fortalezas del territorio es su condición de “región isla”, lo que permitirá avanzar en nuevas herramientas de control y prevención.

Farías sostuvo además que Magallanes puede transformarse en una región piloto para diversas iniciativas. “Esta región puede ser piloto para distintas materias”, indicó, mencionando proyectos en seguridad y salud, entre ellos una experiencia en materia oncológica enfocada en el cáncer cervicouterino.

Uno de los principales anuncios fue la creación de un gabinete antártico regional permanente, instancia que reunirá a Cancillería, la Armada, seremis y otros organismos públicos para impulsar inversiones y fortalecer la presencia chilena en el continente blanco.

“Ya hemos trabajando hace un par de semanas en la confección o la creación que prontamente anunciaremos de un gabinete antártico regional”, adelantó la delegada.

La autoridad destacó además el creciente interés internacional por la Antártica y el rol estratégico de Magallanes. “Chile se está moviendo y se está moviendo a través de Magallanes”, afirmó, resaltando la llegada de delegaciones extranjeras y el posicionamiento de Punta Arenas como principal centro logístico antártico.

En ese contexto, valoró la incorporación del rompehielos Almirante Viel y el futuro buque multipropósito Magallanes, cuya base será Punta Arenas. “Eso es muy importante, ya no tenemos uno, tenemos dos”, subrayó.

Respecto de la normativa antártica, explicó que el Gobierno trabaja en nuevos reglamentos para adecuar la legislación a las necesidades actuales del territorio, favoreciendo la investigación científica y futuras inversiones.

En cuanto al ámbito económico, Farías reconoció el complejo escenario que enfrenta el país y la región, señalando que “la economía está súper capa caída y debemos ser muy sinceros”, aunque aseguró que existen oportunidades para impulsar sectores como la salmonicultura, las energías renovables y la construcción.

Precisamente sobre este último sector, informó que se mantiene una mesa de trabajo permanente con la Cámara Chilena de la Construcción, con el objetivo de promover inversiones y evitar la pérdida de empleos.

Asimismo, destacó que durante este período se logró dar continuidad a la remodelación del aeropuerto Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, evitando el cierre total de sus operaciones. Sobre una eventual ampliación del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, explicó que el tema está siendo evaluado por la Dirección de Aeropuertos y el Ministerio de Obras Públicas.

En materia de seguridad, la delegada también valoró los recientes decomisos de productos falsificados y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de control, asegurando que detrás de estos delitos existen redes internacionales de contrabando y narcotráfico.

Finalmente, reveló que junto al gobernador regional y el general de zona de Carabineros visitó la Escuela de Formación de Carabineros de Concepción, experiencia que busca replicarse en Magallanes.

“Nosotros necesitamos esto acá”, afirmó, precisando que la meta es contar con alrededor de 120 carabineros en formación cada año. Incluso, aseguró que se evalúa implementar una escuela transitoria mientras se concreta una infraestructura definitiva.

“Por último, no llegar al número que deseamos en el largo plazo, pero mientras tratar de formar un menor número, pero hacerlo pronto”, concluyó la delegada presidencial.





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