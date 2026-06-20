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20 de junio de 2026

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DON BOSCO PARTICIPAN EN CHARLA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

​La actividad fue desarrollada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Punta Arenas para informar a jóvenes sobre sus derechos, deberes y las implicancias de la Ley N°20.084.

CHARLA IDB

Estudiantes de cuarto medio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas participaron en una jornada educativa sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), iniciativa desarrollada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil junto a Carabineros de Chile y con el apoyo del Plan Comunal de Seguridad Pública de Punta Arenas 2026.

La actividad tuvo como objetivo informar a los jóvenes sobre los delitos contemplados en la Ley N°20.084, además de fortalecer el conocimiento sobre sus derechos, deberes y las consecuencias asociadas a la comisión de delitos. La instancia también abordó aspectos relacionados con la prevención de conductas de riesgo y la promoción de la responsabilidad ciudadana.

La jornada fue encabezada por el director de Seguridad Pública de Punta Arenas, Carlos Sanhueza, y el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. Los contenidos incluyeron protocolos policiales aplicados a adolescentes, el funcionamiento del sistema de reinserción social juvenil y las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Carlos Sanhueza destacó la importancia de generar espacios informativos dirigidos a estudiantes, señalando que estas acciones permiten fortalecer la prevención y entregar herramientas que contribuyan al desarrollo de una convivencia responsable. Por su parte, César Montiel resaltó que la prevención temprana es una herramienta clave para evitar la comisión de delitos y fomentar el respeto por el entorno y las normas de convivencia.

Las instituciones participantes informaron que esta actividad forma parte de una programación de charlas que continuará durante el año en establecimientos educacionales de la región. Entre las próximas actividades se contempla una intervención en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, coordinada junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.


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