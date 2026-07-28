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28 de julio de 2026

SEREMI DE HACIENDA IMPULSA VISITA EDUCATIVA PARA ACERCAR A ESTUDIANTES A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA DE MAGALLANES

La actividad, organizada en conjunto con Pesca Chile, estuvo dirigida a tres alumnos de tercero medio que representan a su establecimiento en las Olimpiadas Nacionales de Educación Financiera.

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Con el objetivo de fortalecer la educación financiera a través de experiencias prácticas, el seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Manuel José Correa, encabezó una visita al buque Antarctic Endurance, donde estudiantes del Liceo Salesiano San José conocieron en terreno el funcionamiento de la industria del krill.

La actividad, organizada en conjunto con Pesca Chile, estuvo dirigida a tres alumnos de tercero medio que representan a su establecimiento en las Olimpiadas Nacionales de Educación Financiera.

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron conocer el proceso productivo, la operación del buque y cómo una industria estratégica para Magallanes se conecta con los mercados internacionales.

"Quisimos motivar a estos jóvenes acercándolos a una experiencia real, donde pudieran comprender cómo funciona una actividad productiva clave para nuestra región. La mejor forma de aprender economía también es verla en terreno", destacó el seremi Manuel José Correa.

Por su parte, Luis Miranda, estudiante del Liceo Salesiano San José, valoró la instancia señalando que la visita le permitió conocer de cerca cómo funciona esta actividad y comprender su importancia para Magallanes.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Seremi de Hacienda por promover la educación financiera y acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento de la economía regional mediante experiencias vinculadas al mundo productivo.

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TRAS CINCO DÉCADAS DE ESPERA, SEREMI DE EDUCACIÓN FIRMA COMODATO QUE PERMITIRÁ RENOVAR DEPENDENCIAS DE LA SECREDUC

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