FENATRAMA Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ACUERDAN MESA DE TRABAJO POR MEGAREFORMA, PRESUPUESTO 2027 Y CONDICIONES LABORALES

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) y las asociaciones de funcionarios de la cartera sostuvieron una reunión con la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario José Ignacio Vial, para abordar los efectos de la denominada Megareforma económica, el escenario presupuestario para 2027 y las condiciones laborales de las y los funcionarios del sector.

Durante el encuentro, los representantes gremiales manifestaron su preocupación por el proyecto de Megareforma económica que actualmente se tramita en el Senado, así como por la estabilidad laboral, la salud mental de los funcionarios, la sobrecarga de trabajo, la dotación de personal y la infraestructura disponible para el desarrollo de sus funciones. En respuesta, la ministra señaló que mientras la iniciativa continúe su tramitación legislativa y existan materias sujetas a revisión constitucional, no es posible anticipar sus efectos definitivos sobre la institucionalidad ambiental.

En materia presupuestaria, FENATRAMA solicitó información sobre los alcances del exploratorio presupuestario y sus posibles efectos en la continuidad laboral y el funcionamiento de los servicios. La ministra reconoció que el escenario para 2027 será estrecho e indicó que el ministerio trabaja para resguardar la continuidad de las funciones que la ley asigna a los organismos ambientales.

Como principal acuerdo de la reunión, ambas partes establecieron una agenda permanente de trabajo para dar seguimiento a estas materias. La primera reunión técnica fue programada para el 13 de agosto, mientras que el 27 de agosto se realizará un nuevo encuentro con la ministra para revisar los avances y evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados.