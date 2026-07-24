IND MAGALLANES CONFIRMA QUE LA CORRIDA NOCTURNA SE REALIZARÁ PESE AL PRONÓSTICO DE NIEVE Y ESPERA REUNIR A MÁS DE 5 MIL PARTICIPANTES

El director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) Magallanes, Héctor Serka Kusanovic, confirmó que la tradicional Corrida Nocturna se desarrollará según lo programado, pese al pronóstico de aguanieve o nieve para la jornada, destacando que las condiciones climáticas previstas son favorables debido a la baja intensidad del viento.

La autoridad entregó los detalles durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde informó que la entrega de kits ha tenido una alta convocatoria y que la organización espera superar los cinco mil participantes.

Serka explicó que durante la primera jornada de entrega se distribuyeron cerca de tres mil kits y que el proceso continuaría durante el día hasta las 21 horas o hasta agotar stock.







"Comentarte brevemente que el día de ayer ya tuvimos. Entregamos casi 3000 kit a nuestros usuarios hoy día estimamos que vamos a rondear los 5000 las condiciones climáticas estamos muy expectantes. La corrida va igual."



El director precisó que solo un cambio extremo en las condiciones meteorológicas podría obligar a modificar la programación.







"También hay que tener claro que nosotros tenemos un marco regulatorio bien claro, si es que las cosas se echan a perder, vamos a tener que aplazar, pero hasta el momento como se viene el meteo en la parte meteorológica nos dice que va a haber un poquito de aguanieve o tirando para nieve... va a haber mucho menos viento que versiones anteriores."





Un evento que trasciende lo deportivo



Durante la conversación, Serka sostuvo que la Corrida Nocturna ya dejó de ser únicamente una competencia deportiva para transformarse en una actividad que involucra a toda la comunidad.







"Esta es una carrera que organiza el IND, pero sería no sería bueno que yo dijera que esto es IND nomás porque acá hay un tremendo ecosistema. Esto es un fenómeno sociocultural. Acá el intersector... está el servicio de Seguridad Pública, la municipalidad, hay otros servicios también que se han adosado, privados también. Entonces esta es una carrera de todo Magallanes."



En esa línea, destacó que la organización contempla una amplia logística con guardarropía, carpa calefaccionada, kinesiólogos, médicos, ambulancias, puntos de hidratación, chocolate caliente, colaciones y sorteos para los asistentes.

Asimismo, recordó que la actividad no tiene un carácter competitivo, sino participativo, incentivando la asistencia de familias completas.







"Acá la verdad que estamos todos llamados a participar... no hay impedimento para que nadie se acerque a pasarlo bien."





Participantes de otras regiones y del extranjero



Uno de los aspectos que más valoró el director regional fue el creciente interés que ha despertado la Corrida Nocturna fuera de Magallanes.

Según indicó, este año ya existen inscritos provenientes de distintas regiones de Chile, Argentina e incluso Noruega, lo que refleja el posicionamiento que ha alcanzado el evento.







"Ayer por lo menos 4 o 5 personas, parejas se me acercaron que están viniendo desde el norte a correr. También hemos recibido extranjeros que se han anotado. Tenemos un par de personas de Noruega... viene mucha gente de Argentina también y la verdad que estamos muy contentos porque estamos empezando a romper algunas barreras."



A juicio de Serka, el atractivo de correr durante la noche y en pleno invierno, junto al Estrecho de Magallanes, constituye un sello diferenciador.







"Correr a orillas del mítico Estrecho de Magallanes no lo hace cualquiera... nosotros somos la única carrera nocturna que se mantiene todos los años en el IND."





Recomendaciones para los participantes



El director llamó a los asistentes a llegar con anticipación para participar del calentamiento previo y vivir toda la experiencia del evento, especialmente quienes participarán por primera vez.

Además, recomendó priorizar la seguridad por sobre el rendimiento deportivo, recordando que se trata de una corrida recreativa.







"Hay que llegar con un tiempo de anticipación. Hay que vivir la experiencia, por eso hay que ir a bailar antes, hay que pasarlo bien. Hay que básicamente contaminarse en forma positiva del ambiente, de buena energía y buenas vibras que van a haber en la Costanera... lo más importante que hago un llamado es que la seguridad."



Respecto a las mascotas, señaló que no existe una prohibición, aunque pidió responsabilidad a los propietarios considerando la gran cantidad de personas que participarán.



Horarios y logística



Serka recordó que la entrega de kits se realiza en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas hasta las 21:00 horas o hasta agotar existencias.

La jornada del evento comenzará durante la tarde con el montaje del circuito y restricciones de tránsito en el sector del Parque Quinto Centenario. El calentamiento está programado para las 18:00 horas y la largada oficial será a las 19:00 horas.

Finalmente, destacó que entre los premios que serán sorteados entre los participantes figuran relojes Garmin, equipamiento deportivo, una trotadora, una bicicleta, chaquetas técnicas y otros aportes entregados por instituciones públicas y empresas privadas que colaboran con la organización.





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