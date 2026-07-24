SEGURIDAD, CONECTIVIDAD, CRECIMIENTO Y DESARROLLO: EL LLAMADO DEL BLOQUE PRODUCTIVO PARA PROTEGER A ÚLTIMA ESPERANZA

​El Bloque Productivo ha reiterado que la conservación del aeródromo es una inversión necesaria y que la seguridad operacional constituye una prioridad compartida por todos los sectores. No obstante, manifiesta su preocupación por los efectos que podría generar una disminución significativa de la operación aérea durante los meses de enero, febrero y marzo, período en que las empresas y las aerolíneas definen inversiones, programaciones y niveles de operación para la temporada alta.



Para los gremios, la conectividad aérea representa mucho más que un medio de transporte. Constituye una infraestructura estratégica que permite sostener la actividad económica, fortalecer el empleo, facilitar el acceso a servicios esenciales y mantener el dinamismo de una provincia que, por su condición geográfica, depende de una adecuada conexión con el resto del país.



Gestiones para encontrar una solución



En reunión con el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, los representantes del Bloque Productivo solicitaron conocer los antecedentes técnicos que sustentan la programación propuesta y analizar alternativas que permitan compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de las operaciones aéreas.



Posteriormente, durante un encuentro con el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se obtuvo el compromiso de llevar el planteamiento de la provincia ante las autoridades del nivel central, con el propósito de avanzar hacia una pronta definición.



Paralelamente, los gremios continúan sosteniendo reuniones con parlamentarios de la Región de Magallanes y con los municipios de la Provincia de Última Esperanza, buscando consolidar una postura transversal que represente los intereses del territorio.



Una decisión que trasciende la infraestructura



El Bloque Productivo sostiene que la programación de estas obras tendrá efectos que van más allá del funcionamiento del aeródromo. La forma en que se ejecute esta inversión incidirá en la capacidad del territorio para sostener su actividad económica, mantener el empleo y continuar generando oportunidades para sus habitantes.



Por ello, la propuesta presentada a las autoridades busca compatibilizar la ejecución de una obra indispensable con una programación que permita mantener la conectividad aérea durante el período de mayor actividad de la provincia.

Pablo Ampuero: "La seguridad debe ir de la mano con la protección de nuestra comunidad"



Uno de los voceros del Bloque Productivo, Pablo Ampuero, reiteró que el objetivo no es cuestionar la necesidad de las obras, sino encontrar una programación que resguarde tanto la seguridad como el bienestar de las personas.



"Siempre hemos dicho que la seguridad de los usuarios es una prioridad y nadie pone eso en discusión. Pero tampoco podemos perder de vista el profundo impacto social que una reducción prolongada de la conectividad tendría sobre toda nuestra comunidad. Afectaría el empleo, los servicios locales, la conectividad de las familias y también situaciones tan sensibles como las aeroevacuaciones. Esperamos que prevalezca el diálogo para encontrar una solución que permita ejecutar las obras sin perjudicar a nuestra provincia."



Adriana Aguilar: "La conectividad es una condición para el crecimiento y el desarrollo de Última Esperanza"

Adriana Aguilar Lagos, una de las voceras del Bloque Productivo, señaló que la conectividad aérea constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de la provincia y que las decisiones que hoy se adopten tendrán efectos que trascienden a un solo sector productivo.



"En un territorio extremo como Última Esperanza, la conectividad es una condición habilitante para el crecimiento. Permite que las empresas inviertan, que se generen nuevos empleos, que emprendedores desarrollen sus proyectos y que las personas accedan a mejores oportunidades. También fortalece la competitividad de nuestro territorio y entrega la certeza que requieren quienes deciden invertir, trabajar o visitar la provincia. Por eso creemos que la seguridad operacional y el desarrollo deben avanzar de la mano. Nuestro planteamiento nunca ha sido detener las obras, sino encontrar una programación que permita ejecutarlas protegiendo el crecimiento, el empleo y la calidad de vida de quienes vivimos en Última Esperanza."



El Bloque Productivo reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades para construir una solución que permita ejecutar las obras con los más altos estándares de seguridad, resguardando al mismo tiempo la conectividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible de la Provincia de Última Esperanza.



