SEMINARIO REUNIÓ A DIVERSOS ACTORES PARA FORTALECER EL DIÁLOGO Y LA COORDINACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO RURAL EN CHILE

Con el propósito de promover el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias en torno a los principales desafíos que enfrentan los territorios rurales del país, el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en colaboración con la FAO, realizó el seminario "Desafíos y oportunidades para el desarrollo rural en Chile".

La actividad reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, instituciones públicas, gobiernos locales, academia y organizaciones de la sociedad civil para abordar los retos y oportunidades del desarrollo rural desde una perspectiva territorial e intersectorial.

“En el marco del Día Mundial del Desarrollo Rural, como Ministerio de Agricultura reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando, junto a los distintos ministerios del Gobierno, la FAO y Odepa, políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo de los territorios rurales. Nuestro objetivo es continuar reduciendo las brechas entre el mundo urbano y el rural, fortaleciendo la conectividad, la infraestructura vial, los sistemas sanitarios y otros servicios esenciales que permitan mejorar la calidad de vida de quienes habitan estos territorios”, indicó el subsecretario de agricultura, Francesco Venezian.

Agregando que “desde 2009, las brechas entre el mundo rural y el urbano han disminuido de manera importante. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para seguir generando más oportunidades, fortalecer el desarrollo de la actividad agrícola —que es el motor económico de muchas de estas localidades— y asegurar que las nuevas generaciones puedan proyectar su futuro en el campo, con mejores condiciones y mayores oportunidades de desarrollo”, manifestó.

El director (s) de Odepa, Claudio Farías, indicó que: “Las conversaciones de hoy nos dejan una conclusión clara: el desarrollo rural requiere una acción coordinada, sostenida y con mirada territorial. La implementación efectiva de la Política Nacional de Desarrollo Rural depende de la capacidad de articular esfuerzos entre distintos sectores y niveles de gobierno, pero también de escuchar y trabajar junto a quienes habitan los territorios rurales.”

En la ocasión, la representante ad interim de FAO en Chile, Maya Takagi, señaló que: “Debemos impulsar una transformación rural inclusiva que fortalezca la participación de las comunidades, la gobernanza local y las oportunidades. Desde la FAO reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a Chile en este camino, aportando cooperación técnica y promoviendo enfoques integrales que contribuyan a un desarrollo más sostenible, inclusivo y equilibrado.”

La apertura del primer bloque estuvo a cargo de Maia Guiskin, jefa del Departamento de Desarrollo Rural de Odepa, quien realizó un balance a seis años de la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). El primer panel, contó con la participación del alcalde de Curacaví, del jefe de la DDU de MINVU y de los directores de RIMISP y de Servicio País. El panel reflexionó sobre los principales desafíos y oportunidades para seguir avanzando en la implementación de la PNDR desde distintos niveles de gobernanza, considerando experiencias regionales y comunales, capacidades institucionales y la articulación entre actores públicos y territoriales.

El segundo bloque trató sobre las condiciones habilitantes para el desarrollo rural. Luiz Beduschi, Oficial Principal de Políticas de Desarrollo Territorial (FAO-RLC) realizó una presentación sobre las "Condiciones habilitantes para el desarrollo rural sostenible en América Latina". En el segundo panel se dialogó sobre la sinergia entre la infraestructura habilitante (servicios básicos, caminos, energía y conectividad digital) y el potencial de la economía rural, relevando las iniciativas prioritarias de MOP, SUBTEL, MINENERGÍA y MINECONOMÍA.

Las reflexiones de la jornada se proyectarán en el Plan Nacional de Desarrollo Rural 2027-2030, instrumento operativo cuya coordinación técnica está a cargo de Odepa y que traducirá en compromisos concretos la acción de los distintos ministerios en los territorios rurales. En la ocasión se anunció, además, que próximamente se dará inicio al proceso de actualización de la PNDR con miras al 2030 —año en que corresponde su revisión decenal en el marco de la COMICIVYT—, un proceso participativo que recogerá los aprendizajes de la última década para adecuar la Política a los desafíos actuales del mundo rural.