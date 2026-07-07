SERNAC REGIONAL Y SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES FIRMAN CONVENIO

La Dirección Regional del SERNAC y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes firmaron un convenio de cooperación, cuyo propósito es fomentar el conocimiento de los derechos de los consumidores y la educación financiera entre los estudiantes y docentes de los establecimientos educacionales de la región.

A través de este convenio, firmado por el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar, y por el Director Ejecutivo (s) del SLEP, Jorge Valdés, ambas instituciones se comprometen a fortalecer la formación ciudadana a través de acciones informativas y formativas en temáticas relativas de consumo sostenible, educación financiera y promoción de los derechos de los consumidores.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, junto con valorar la firma de este convenio de cooperación, indicó que "este tipo de alianzas son muy relevantes para el Servicio, pues nos permiten poder cumplir con nuestra misión institucional, como lo es poder informar y educar a las y los consumidores, en este caso a estudiantes y docentes magallánicos.

"Este convenio nos permitirá aprovechar el amplio despliegue territorial que tiene el SLEP en toda la Región de Magallanes, a fin de coordinar instancias de orientación y educación ciudadana que fortalezcan el conocimiento de los derechos de los consumidores, dirigido a toda la comunidad educativa. Nuestro objetivo es acercar el SERNAC a cada rincón de la región, y que más familias magallánicas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos", indicó Salazar.

La autoridad regional agregó que cada día los temas de consumo son más relevantes en la vida de las personas, por lo que es necesario que desde la etapa escolar los estudiantes empiecen a conocer sus derechos, pero para eso se necesita contar con aliados estratégicos, de ahí la relevancia que tiene para el SERNAC esta alianza con el Servicio Local de Educación Pública.

Por su parte, el Director Ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, Jorge Valdés, señaló que "valoramos profundamente esta alianza con SERNAC, porque nos permite fortalecer la formación ciudadana de nuestras comunidades educativas. A través de este convenio pondremos a disposición nuestros canales institucionales, promoveremos el trabajo colaborativo con los equipos directivos, docentes, estudiantes y las distintas áreas del Servicio, para acercar iniciativas y herramientas que contribuyan al desarrollo de una cultura de consumo responsable y al ejercicio informado de los derechos de las personas".

Además, el Director Ejecutivo agregó que este convenio "representa una oportunidad para ampliar las experiencias de aprendizaje de nuestros establecimientos educacionales. Como SLEP Magallanes, colaboraremos en la difusión de los materiales y actividades impulsadas por SERNAC, incentivando la participación activa de nuestras comunidades educativas y facilitando su incorporación a las distintas instancias y programas que fortalezcan la educación para la ciudadanía y el consumo responsable".

Alcances del convenio

Este convenio beneficiará a los estudiantes y funcionarios de los 61 establecimientos educacionales dependientes del SLEP de la Región de Magallanes.

A través de la firma de este convenio, el SERNAC regional se compromete a realizar una serie de acciones, entre ellas, dictar charlas y talleres sobre educación financiera, consumo sostenible y derechos y deberes del consumidor a estudiantes, docentes, directivos y/o funcionarios del SLEP Magallanes, los cuales serán impartidos en los establecimientos previamente acordados entre ambas instituciones.

Adicionalmente, el SERNAC se compromete a asesorar en temas de consumo a los consumidores y consumidoras de las comunidades educativas, a través de jornadas de atención de consultas y/o reclamos, u otras instancias que se coordinen en conjunto.

Por su parte, el SLEP de Magallanes dispondrá de los canales y redes institucionales para la difusión de programas y acciones educativas en la comunidad educativa, junto con facilitar los recintos y todos los elementos que permitan la realización de las actividades establecidas en este convenio.

Adicionalmente, SLEP Magallanes coordinará y fomentará un trabajo colaborativo con los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos, las direcciones de establecimientos educacionales, centros de estudiantes, con el fin facilitar la implementación y desarrollo de las acciones acordadas con el SERNAC, entre otros compromisos.