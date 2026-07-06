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6 de julio de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES: "DEBEMOS RECUPERAR CALLE ERRÁZURIZ PARA EL COMERCIO Y LA COMUNIDAD"

Buenos días región

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​Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, abordó diversos temas de interés comunal, centrando su análisis en el balance del Carnaval de Invierno, la seguridad pública, la situación que enfrenta la calle Errázuriz y la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura vial para la capital regional.

En primer término, el concejal realizó un balance positivo del Carnaval de Invierno, destacando que las actividades se desarrollaron sin mayores inconvenientes desde el punto de vista de la seguridad.

"Hasta el minuto, la información que... no hubo mayores inconvenientes en materia de seguridad, no se reportaron robo ni asalto", señaló.

Flores Mora destacó el trabajo desarrollado por los funcionarios municipales, quienes participaron en la organización del evento, así como el compromiso de las agrupaciones participantes y el comportamiento del público que asistió masivamente durante las jornadas desarrolladas en la Costanera del Estrecho.

Asimismo, valoró la cobertura realizada por medios regionales y nacionales, señalando que el carnaval continúa consolidándose como una de las principales actividades culturales y turísticas del extremo sur del país.

Respecto de la controversia surgida por la transmisión televisiva del evento, sostuvo que el problema se originó por una falta de información oportuna hacia los propios concejales y medios de comunicación.

"Yo hice saber en una reunión porque estas cosas hay que hacerlas saber cómo corresponde", indicó, agregando que, de haber conocido con anticipación los antecedentes, probablemente su postura habría sido distinta.

Consultado sobre el tradicional recorrido del carnaval, Flores Mora manifestó que, si bien existe nostalgia por las antiguas versiones desarrolladas en calle Bories, hoy la Costanera reúne mejores condiciones para albergar la gran cantidad de público que asiste cada año.

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la situación de la calle Errázuriz, donde el concejal aseguró que el problema ya no se limita únicamente a incivilidades, sino que existen hechos delictuales que afectan directamente a comerciantes y vecinos.

"Hoy día en la calle Errázuriz hay delitos", afirmó.

Según explicó, en el sector se registran peleas con armas blancas, robos, asaltos, amenazas, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, además de situaciones que generan una creciente sensación de inseguridad entre quienes transitan por el lugar.

"A las 18:00 horas, calle Errázuriz muere", sostuvo, asegurando que muchas personas evitan circular por ese sector durante la tarde debido al temor que genera la presencia permanente de personas cometiendo desórdenes.

El concejal indicó que ha sostenido reuniones con comerciantes y con personal de Seguridad Municipal, insistiendo en que la municipalidad posee facultades limitadas para intervenir, por lo que llamó a reforzar la presencia de Carabineros en el lugar.

"Hay que recuperar la calle Errázuriz para el comercio y para la comunidad", afirmó.

En ese contexto, solicitó una coordinación permanente entre Carabineros, la Delegación Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública y el municipio para enfrentar la problemática antes de que ocurra un hecho de mayor gravedad.

Flores Mora también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas para avanzar en una estrategia regional de seguridad pública.

Recordó que hace algunos años impulsó, junto a distintas autoridades, iniciativas como el control biométrico y la implementación del listado preventivo de pasajeros, herramientas que hoy considera fundamentales para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

"Lo que me gustaría es que nos unamos todos", expresó, señalando que los diagnósticos ya están hechos y que ahora corresponde implementar acciones concretas.

En materia de infraestructura vial, el concejal volvió a insistir en la necesidad de entregar una solución definitiva al denominado "cruce de la muerte", ubicado en la intersección de Ruta 9 con Avenida Eduardo Frei.

Criticó los plazos planteados para la construcción de una solución definitiva y reiteró que la instalación de semáforos provisorios permitiría disminuir los riesgos mientras se ejecutan las obras permanentes.

"Llevamos 10 años hablando de cómo regulamos este cruce", sostuvo, cuestionando que una intervención de esa naturaleza pueda tardar varios años más.

Finalmente, anunció que existen avances positivos respecto al proyecto de iluminación del acceso al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, indicando que la licitación ya se encontraría adjudicada y que espera que este sea el último invierno sin iluminación en ese tramo.

"Espero que este sea el último invierno sin iluminación hacia el aeropuerto", concluyó.

Durante la entrevista, el concejal reiteró que tanto la seguridad pública como el desarrollo de infraestructura estratégica deben transformarse en prioridades para Punta Arenas y Magallanes, enfatizando la necesidad de trabajar de manera conjunta entre autoridades e instituciones para responder a las demandas de la comunidad.




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