Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

3 de julio de 2026

NIÑO CREADOR MAGALLÁNICO @MAXIIBOMMM ENTREVISTÓ A LOS BUNKERS ANTES DE SU SHOW EN PUNTA ARENAS

​La banda nacional habló sobre su cariño por la ciudad, sus inicios en 1999, sus presentaciones en Viña del Mar y sus próximos proyectos, antes de abrir esta noche la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno.

bunkers

El joven creador de contenido magallánico conocido en redes sociales como @maxiibommm entrevistó a Los Bunkers antes del esperado concierto que la banda ofrecerá este viernes 3 de julio, desde las 20:00 horas, en la Costanera del Estrecho de Punta Arenas.

Durante la conversación, los músicos destacaron su especial relación con la capital regional. “El aire no puede ser más limpio, las calles son ordenaditas, se come especial y la gente es especialmente cariñosa”, comentaron, asegurando que están contentos de regresar nuevamente a la zona.

La agrupación también recordó que su historia comenzó en 1999, cuando realizaron una de sus primeras presentaciones en la Universidad Santa María de Concepción, interpretando una combinación de versiones de otros artistas y canciones propias que todavía se encontraban desarrollando.

Los Bunkers abordaron además sus tres participaciones en el Festival de Viña del Mar y recordaron que inicialmente no querían aceptar la invitación de 2007, debido a que se sentían “un poco inmaduros”. A quienes comienzan en la música les aconsejaron ensayar, perseverar y no frustrarse ante los errores propios del aprendizaje.

Respecto de sus próximos proyectos, señalaron que actualmente se encuentran en un periodo de descanso, pero esperan publicar un nuevo disco y continuar desarrollando colaboraciones. Entre sus trabajos recientes mencionaron experiencias junto a Kid Voodoo, Los Mirlos, Inti-Illimani, Daniel Muñoz y Los Marujos.

https://www.instagram.com/reel/DaV9ycMTmPc/?igsh=MTZ2dWJkdmlrMWhvdQ==
PREPARATIVOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO (4)

LOS BUNKERS DARÁN INICIO A LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO ENTREGARÁ SEÑAL LIMPIA Y GRATUITA A TODOS LOS MEDIOS PARA TRANSMITIR EL CARNAVAL DE INVIERNO

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich explicó que la medida permitirá a canales grandes y pequeños acceder al mismo estándar técnico, mientras las agrupaciones podrán avanzar con mayor fluidez y exhibir íntegramente sus presentaciones.

​El alcalde Claudio Radonich explicó que la medida permitirá a canales grandes y pequeños acceder al mismo estándar técnico, mientras las agrupaciones podrán avanzar con mayor fluidez y exhibir íntegramente sus presentaciones.

munipuq_1720127698_3405000380482717498_9461322637
nuestrospodcast
Alianza 1

DESDE PUERTO WILLIAMS: MINISTRA MARÍA JESÚS WULF REFUERZA LLAMADO A SUMARSE AL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
cosocmindep

COSOC MINDEP MAGALLANES REAFIRMA COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE LOCAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
sercotecmagallanes

SERCOTEC MAGALLANES REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES CON NUEVAS CONVOCATORIAS, DIGITALIZACIÓN Y FOCO EN MUJERES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Asociacion-de-Salmonicultores-de-magallanes-presento-segundo-numero-de-boletin-Salmon-magallanico-bajo-una-mirada-mas-profunda

ASOCIACIÓN DE SALMONICULTORES DE MAGALLANES PRESENTÓ SEGUNDO NÚMERO DE BOLETÍN «SALMÓN MAGALLÁNICO BAJO UNA MIRADA MÁS PROFUNDA»

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.