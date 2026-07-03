NIÑO CREADOR MAGALLÁNICO @MAXIIBOMMM ENTREVISTÓ A LOS BUNKERS ANTES DE SU SHOW EN PUNTA ARENAS

El joven creador de contenido magallánico conocido en redes sociales como @maxiibommm entrevistó a Los Bunkers antes del esperado concierto que la banda ofrecerá este viernes 3 de julio, desde las 20:00 horas, en la Costanera del Estrecho de Punta Arenas.

Durante la conversación, los músicos destacaron su especial relación con la capital regional. “El aire no puede ser más limpio, las calles son ordenaditas, se come especial y la gente es especialmente cariñosa”, comentaron, asegurando que están contentos de regresar nuevamente a la zona.

La agrupación también recordó que su historia comenzó en 1999, cuando realizaron una de sus primeras presentaciones en la Universidad Santa María de Concepción, interpretando una combinación de versiones de otros artistas y canciones propias que todavía se encontraban desarrollando.

Los Bunkers abordaron además sus tres participaciones en el Festival de Viña del Mar y recordaron que inicialmente no querían aceptar la invitación de 2007, debido a que se sentían “un poco inmaduros”. A quienes comienzan en la música les aconsejaron ensayar, perseverar y no frustrarse ante los errores propios del aprendizaje.

Respecto de sus próximos proyectos, señalaron que actualmente se encuentran en un periodo de descanso, pero esperan publicar un nuevo disco y continuar desarrollando colaboraciones. Entre sus trabajos recientes mencionaron experiencias junto a Kid Voodoo, Los Mirlos, Inti-Illimani, Daniel Muñoz y Los Marujos.