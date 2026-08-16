MAGALLÁNICO FERNANDO OJEDA ES DESTACADO POR FORBES CHILE ENTRE LOS 30 JÓVENES TALENTOS DEL PAÍS

El magallánico Fernando Ojeda Soto, fundador y CEO de Humos de la Patagonia, fue incluido en el listado “30 Under 30” de Forbes Chile, que reconoce a jóvenes talentos que están desarrollando iniciativas en distintas industrias del país. El emprendedor tiene 28 años y creció en Tierra del Fuego.

Su proyecto surgió a partir de la problemática generada por la presencia del castor en los bosques de la zona. Según explicó Ojeda a Forbes Chile, mientras observaba el impacto de esta especie sobre miles de hectáreas de bosque nativo, comenzó a plantearse la posibilidad de transformar ese problema ambiental en una oportunidad.

En 2021, el ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello desarrolló ecoleños fabricados con madera proveniente del control del castor. La iniciativa utiliza biomasa residual y no contempla la tala de árboles para producir energía. La empresa proyecta alcanzar una capacidad de valorización de 150.000 toneladas anuales, con una estimación de evitar unas 190.000 toneladas de emisiones de CO₂.

De acuerdo con Forbes Chile, el proyecto ha movilizado hasta ahora aproximadamente US$500.000 mediante programas de innovación abierta y fondos públicos de apoyo al emprendimiento, incluyendo instrumentos de Corfo. El reconocimiento posiciona a Ojeda entre los jóvenes emprendedores destacados por la publicación y pone nuevamente en el foco nacional una iniciativa surgida en Tierra del Fuego.

Fuente: Forbes