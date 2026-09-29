PARTIDO REPUBLICANO BUSCA CONSOLIDAR SU ESTRUCTURA EN MAGALLANES Y PREPARAR NUEVOS LIDERAZGOS: “LA DERECHA EN GENERAL HOY DÍA EN MAGALLANES NO TIENE MUCHOS ROSTROS”

El presidente regional del Partido Republicano en Magallanes, Sebastián Oyarzo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el proceso de consolidación de la colectividad en la zona, los desafíos de cara a las próximas elecciones municipales y de gobernadores, además de materias vinculadas a soberanía, seguridad, conectividad y desarrollo regional.

Durante la entrevista, Oyarzo señaló que uno de los principales objetivos de la directiva regional es avanzar en la formación de nuevos liderazgos políticos. En ese contexto, explicó que se encuentran trabajando en la implementación de una instancia de formación para militantes y nuevos referentes regionales. “Nuestro anhelo, nuestro deseo es poder formar nuevos liderazgos porque hoy día, finalmente el Partido Republicano en la región no tiene muchos rostros y yo creo que la derecha en general hoy día en Magallanes no tiene muchos rostros”, sostuvo.

El dirigente también reconoció que la instalación de la nueva directiva regional ha significado un proceso complejo, particularmente por las expectativas que genera el hecho de que el Partido Republicano sea actualmente la colectividad oficialista. Según explicó, han existido inquietudes entre algunos militantes respecto de determinadas decisiones, situación que ha sido abordada mediante reuniones con autoridades regionales.

En esa línea, Oyarzo destacó los encuentros sostenidos con la Delegación Presidencial Regional. “Desde que nosotros asumimos como directivas, el mes pasado hemos tenido dos reuniones con la delegación presidencial, específicamente con nuestra delegada presidencial, donde hemos también le hemos manifestado las situaciones que nos agradan y las situaciones que nos aquejan”, afirmó. Agregó que el rol regional de la colectividad contempla mantener una posición de apoyo al Gobierno, pero también formular observaciones cuando corresponda.

“Nosotros estamos apoyando al Gobierno de todo en todo aspecto, si es que encontramos alguna falencia que está cometiendo el Gobierno, nosotros lo vamos a hacer notar”, indicó Oyarzo, precisando que estas observaciones buscan canalizarse inicialmente con las autoridades correspondientes.



Soberanía y relación con Argentina



Uno de los principales temas abordados durante la conversación fue la situación del Estrecho de Magallanes y la relación con Argentina. Oyarzo manifestó que, desde la perspectiva de su colectividad, existe preocupación por disposiciones argentinas que, según planteó, podrían entrar en tensión con la interpretación chilena de los tratados bilaterales de 1881 y 1984.

El presidente regional republicano mencionó específicamente los decretos argentinos 256, de 2010, y 457, de 2021, señalando que buscan impulsar gestiones para que estas disposiciones sean revisadas. “Porque nosotros entendemos que la soberanía es total y absoluta, nosotros tenemos libertad para transitar y eso no es transable”, sostuvo.

En paralelo, destacó la relevancia que ha adquirido Magallanes desde una perspectiva estratégica, comercial y geopolítica, considerando su conexión con la Antártica y las posibilidades de desarrollo de nuevas rutas comerciales.

Respecto del eventual desarrollo de una ruta comercial entre Magallanes y las Islas Falkland/Malvinas, Oyarzo sostuvo que se trata de una oportunidad que debe ser analizada también desde el punto de vista legal y comercial. “Nosotros tenemos libertad comercial de poder transitar por nuestro Estrecho de Magallanes y hacerlo libremente y creemos que esta ruta es la más corta que hay”, afirmó.

El dirigente agregó que esta actividad podría representar oportunidades económicas para la región y valoró que el Gobierno esté abordando la materia, señalando que “es importante entenderlo. Y el Gobierno de Chile hoy día está preocupado de que esto se lleve a la práctica”.



Defensa y presencia de las Fuerzas Armadas



En materia de defensa, Oyarzo calificó como relevante el aumento de actividades y visitas de autoridades nacionales a Magallanes, junto con los ejercicios realizados en la zona. A su juicio, la región requiere fortalecer sus capacidades en materia de defensa y tecnología.

“Creemos también que Magallanes necesita tener mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Y mayor, mayor, mayor capacidades también tecnológicas para poder abordar las diferentes situaciones que pudieran ocurrir eventualmente”, señaló.

El presidente regional del Partido Republicano vinculó esta materia con la posición estratégica de Magallanes, destacando su conexión con el territorio antártico y las rutas internacionales.



Feriado del 21 de septiembre



Otro de los asuntos abordados fue el anuncio relacionado con la posibilidad de establecer de manera permanente el 21 de septiembre como feriado regional. Oyarzo valoró que el tema haya sido planteado al Ejecutivo y sostuvo que existe una dimensión histórica y cultural detrás de la fecha.

“Nosotros sabemos que la hazaña que se generó también en el año 1843, de venir a través de la goleta Ancud, Magallanes, los chilotes hicieron patria acá en Magallanes”, manifestó.

El dirigente sostuvo que la iniciativa debería trascender las diferencias políticas y contar con una mirada transversal. “Yo creo que esto es algo más allá de la posición del Gobierno. Más allá de eso, yo creo que es un tema de Estado y yo creo que es algo que va de forma transversal, más allá de la posición política”, expresó.



Desarrollo regional y visión transversal



Durante la entrevista, Oyarzo también planteó la necesidad de ampliar la mirada sobre el futuro de Magallanes y generar acuerdos en materias que, a su juicio, requieren continuidad más allá de los ciclos políticos.

“Tenemos que ampliar nuestra mirada. Y esto también hago un llamado transversal a todos los partidos políticos y a todas las visiones políticas que existen a nivel regional y nacional, para que podamos ver la construcción de nuestra región más que la oposición”, afirmó.

En ese contexto, mencionó desafíos vinculados a conectividad, empleo, salud y educación, además de las oportunidades que representan la Antártica, las rutas comerciales y la posición geográfica de Magallanes.

“Hoy día ya no somos la zona extrema de Magallanes, sino que hoy día somos el centro importante para Chile, no solamente por un tema de soberanía, sino por el tema de la conectividad y del tema comercial”, sostuvo.



Seguridad y eventual traslado de reo de alta peligrosidad



Finalmente, el dirigente se refirió a la controversia generada por el eventual traslado a Punta Arenas de un interno vinculado al crimen organizado. Oyarzo señaló que la decisión corresponde al Poder Judicial, aunque manifestó el rechazo de la colectividad frente a la medida.

“Nosotros no podemos involucrarnos porque es una decisión del Poder Judicial y nosotros respetamos como Estado de derecho esto, pero sin embargo nosotros también queremos de alguna manera manifestar nuestro descontento”, señaló.

En este punto, indicó que desde el Partido Republicano han realizado acciones para expresar su oposición al traslado y que el diputado Alejandro Riquelme ha llevado las inquietudes al ámbito legislativo.





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