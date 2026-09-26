26 de septiembre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | CUANDO LA ECONOMÍA SE ENFRÍA, MAGALLANES LO SIENTE DISTINTO
Por: Arturo Storaker, Presidente Regional UDI Magallanes
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La programación contempla 31 funciones entre octubre y diciembre, con conciertos, teatro, danza y espectáculos a cargo de artistas nacionales y elencos locales.
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