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24 de septiembre de 2026

SORTEO DE GIFT CARDS, DÍA DEL CINE Y PATINAJE 2X1 MARCAN EL CIERRE DE SEPTIEMBRE EN ZONAUSTRAL

El domingo 27 se realizará una nueva jornada de "Fin de Año a lo grande", mientras que entre el 28 y el 30 de septiembre Cinestar tendrá entradas desde $2.000. La programación se complementa con nuevas aperturas, una venta de bodega y actividades vinculadas al emprendimiento y la comunidad.

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Con distintas alternativas para los últimos días del mes, Zonaustral prepara el cierre de septiembre con una programación que reúne entretenimiento, nuevas propuestas comerciales y actividades abiertas a la comunidad.

Este domingo 27 de septiembre se realizará una nueva jornada del sorteo "Fin de Año a lo grande", que ya suma tres fechas y seis ganadores de Gift Cards de $100.000. Hasta ahora, se han emitido más de 12.000 cupones, que continúan participando en las próximas jornadas y en el sorteo final.

La campaña estará vigente hasta el 27 de diciembre, finalizando con el sorteo de cuatro automóviles 0 km y un show especial conducido por Óscar España y Paulina Gaete. 

La dinámica es simple, por cada $10.000 en compras se entrega un cupón, con un máximo de 10 por boleta, y cada domingo se sortean dos Gift Cards de $100.000.

Dia del Cine se vive en Zonaustral

Para los amantes de la pantalla grande, Cinestar celebrará el Día del Cine este lunes 28 y miércoles 30 de septiembre, con entradas desde $2.000, todas las funciones a precio rebajado, además de promociones y sorpresas especiales. La cartelera incluirá títulos como La Noche del Demonio: Están entre nosotros, Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea, entre otras películas.

Ofertas, nuevos locales y apoyo al emprendimiento

La campaña "+1000 de Aura" continúa durante septiembre con patinaje 2x1 todos los días hasta las 16:00 horas, incluyendo el arriendo de casco y patines. A esto se suma la venta de bodega Dickies, del 27 al 30 de septiembre, también con modalidad 2x1 en productos seleccionados.

Septiembre cierra además con nuevas incorporaciones: Wakool abrió su séptima tienda a un costado del patio de comidas, mientras que Los Caiquenes, La Teknica y Vinilos Austral se sumaron al sector Bajo Rampa.

La semana también contempla espacios para el emprendimiento y la solidaridad. Hasta el jueves 25 se desarrolla la Feria Amapuq, que reúne a más de 20 emprendedores regionales con productos como tejidos de lana y alpaca, artesanías en madera, hortalizas y frutas de la zona.

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