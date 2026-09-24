SORTEO DE GIFT CARDS, DÍA DEL CINE Y PATINAJE 2X1 MARCAN EL CIERRE DE SEPTIEMBRE EN ZONAUSTRAL

Con distintas alternativas para los últimos días del mes, Zonaustral prepara el cierre de septiembre con una programación que reúne entretenimiento, nuevas propuestas comerciales y actividades abiertas a la comunidad.

Este domingo 27 de septiembre se realizará una nueva jornada del sorteo "Fin de Año a lo grande", que ya suma tres fechas y seis ganadores de Gift Cards de $100.000. Hasta ahora, se han emitido más de 12.000 cupones, que continúan participando en las próximas jornadas y en el sorteo final.

La campaña estará vigente hasta el 27 de diciembre, finalizando con el sorteo de cuatro automóviles 0 km y un show especial conducido por Óscar España y Paulina Gaete.

La dinámica es simple, por cada $10.000 en compras se entrega un cupón, con un máximo de 10 por boleta, y cada domingo se sortean dos Gift Cards de $100.000.

Dia del Cine se vive en Zonaustral

Para los amantes de la pantalla grande, Cinestar celebrará el Día del Cine este lunes 28 y miércoles 30 de septiembre, con entradas desde $2.000, todas las funciones a precio rebajado, además de promociones y sorpresas especiales. La cartelera incluirá títulos como La Noche del Demonio: Están entre nosotros, Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea, entre otras películas.

Ofertas, nuevos locales y apoyo al emprendimiento

La campaña "+1000 de Aura" continúa durante septiembre con patinaje 2x1 todos los días hasta las 16:00 horas, incluyendo el arriendo de casco y patines. A esto se suma la venta de bodega Dickies, del 27 al 30 de septiembre, también con modalidad 2x1 en productos seleccionados.

Septiembre cierra además con nuevas incorporaciones: Wakool abrió su séptima tienda a un costado del patio de comidas, mientras que Los Caiquenes, La Teknica y Vinilos Austral se sumaron al sector Bajo Rampa.

La semana también contempla espacios para el emprendimiento y la solidaridad. Hasta el jueves 25 se desarrolla la Feria Amapuq, que reúne a más de 20 emprendedores regionales con productos como tejidos de lana y alpaca, artesanías en madera, hortalizas y frutas de la zona.