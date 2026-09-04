GOBIERNO REGIONAL REÚNE A ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA PROYECTAR EL FUTURO DE ZONA FRANCA

Este viernes por la mañana se constituyó la Mesa Regional de Zona Franca, con la participación de alrededor de 40 actores públicos y privados involucrados en el sistema de la Zona Franca a nivel regional. Entre los asistentes se encontraban usuarios del recinto franco, integrantes de la cámara franca, la gerencia de la concesionaria, Impuestos Internos, Aduanas, el Colegio de Contadores, agentes legales, emprendedores y ex intendentes que participaron en la gestión y son contrapartes clave en el seguimiento y control de la concesión. Este trabajo se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Hacienda.



El objetivo principal de esta mesa es establecer un plan de trabajo de cinco meses, que se extenderá hasta enero de 2027, en conjunto con todos estos actores y la Secretaría Ejecutiva de la División de Fomento Industrial Regional. Este plan implicará un análisis exhaustivo del modelo de concesión actual y la incorporación de servicios profesionales, tanto tecnológicos como de otro tipo, para modernizar la Zona Franca y alinearla con las tendencias globales, especialmente en Iberoamérica.



Jorge Flies Añón, gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, mencionó que la concesión actual finaliza en 2030. Sin embargo, el proceso de nueva licitación es complejo, sobre todo considerando que la última se llevó a cabo hace 30 años en un país muy diferente, incluso constitucionalmente. En estos años, se han implementado cambios regulatorios y tributarios completamente nuevos, lo que hace necesaria una actualización importante del proceso de concesión.



Además, el gobernador destacó que el trabajo que se tiene por delante en los próximos cuatro o cinco meses es muy intenso. Incluye aspectos reglamentarios, los términos de referencia de la concesión, la futura incorporación de comercio, industria y servicios, la ampliación de la Zona Franca hacia el terreno adyacente y la consideración de recintos francos remotos. Estas son definiciones que se están discutiendo en la región con el seremi de Hacienda, Manuel José Correa y a nivel nacional con el ministerio.



Por lo que, Correa expresó que el Ministerio de Hacienda está encantado de participar en este proceso. Están colaborando estrechamente con el gobierno regional, la institución territorial encargada de convocar a todos los actores para que compartan su visión del futuro de la zona franca.



También se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región. Esto implica considerar cómo la Zona Franca puede servir como instrumento y plataforma para estimular el desarrollo portuario, antártico y otros sectores, en lugar de concentrarse únicamente en la ciudad de Punta Arenas.



Es por eso, que el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda, están trabajando juntos para tener un proceso de concesión adecuado. Por lo que antes de la constitución de la mesa, ambas instituciones se han reunido en diversas ocasiones para dialogar sobre las directrices del proceso.



En tanto, el gerente General de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto, celebramos la invitación a dialogar sobre un instrumento de política pública que ha sido parte integral de nuestra región durante los últimos 50 años. Esta iniciativa, encabezada por el gobierno regional y el Ministerio de Hacienda, representa un esfuerzo colaborativo que involucra a múltiples actores regionales, incluyendo ex intendentes, ex autoridades, autoridades actuales y usuarios activos de la Zona Franca, gremios regionales y otros interesados. El objetivo es reflexionar colectivamente sobre la visión que tenemos para los próximos años de Zona Franca.



Prieto puntualizó diciendo que estamos ansiosos por compartir nuestra propia experiencia, ya que hemos gestionado la Zona Franca durante 20 años y contamos con evidencia sólida para respaldar su evolución, particularmente bajo la administración actual de la concesionaria.





