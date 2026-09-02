CHIC Y SEREMI DE SALUD ACERCAN INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y PREVENTIVA SOBRE LA MAREA ROJA A LA COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS

En una iniciativa colaborativa, entre el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y la Oficina Provincial de Cabo de Hornos de la SEREMI de Salud de Magallanes, con apoyo del Hospital Comunitario Cristina Calderón y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, se dio inició al ciclo de talleres "Marea Roja: Ciencia, Prevención y Comunidad" para los habitantes de Puerto Williams.

"El objetivo de este ciclo es acercar a la comunidad información científica y preventiva sobre la Marea Roja, explicando de manera clara qué es este fenómeno, cuáles son las principales toxinas marinas asociadas, cómo se realiza su detección y monitoreo, y por qué es tan importante para la salud pública, la seguridad alimentaria y nuestro territorio subantártico", explicó Vanessa Monge, encargada del Laboratorio de Marea Roja CHIC.

La jornada inicial, realizada desde la biblioteca del Centro Subantártico Cabo de Hornos, contó con la participación de representantes de la Armada de Chile, el Hospital Naval y el Hospital Comunitario Cristina Calderón, permitiendo generar estos espacios de encuentros entre la ciencia, la prevención y la comunidad.

Dentro de la actividad, se efectuó una presentación enfocada en los aspectos científicos de la Marea Roja, las microalgas, las toxinas marinas y el trabajo de análisis y monitoreo que se desarrolla en esta materia, por parte de Monge. Asimismo, Silvia Llanos, profesional de la SEREMI de Salud, abordó los aspectos asociados a prevención, salud pública y las recomendaciones que debe conocer la comunidad frente a este fenómeno.

Cabe destacar que este ciclo de talleres continuará durante este año, dirigiéndose a diferentes grupos de la comunidad de Puerto Williams, incorporando instancias educativas, demostrativas y también actividades más prácticas.

"Queremos que este ciclo permita que un tema que es tan relevante para quienes vivimos en un territorio ligado directamente al mar pueda comprenderse de una manera mucho más cercana, mostrando además cómo la ciencia, el monitoreo y la prevención trabajan juntos para proteger la salud de las personas y nuestros recursos marinos", comentó Monge.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de diversas entidades, entre ellas el CHIC, fortaleciendo así las capacidades locales en investigación y monitoreo de Floraciones Algales Nocivas (FAN) para la región subantártica y la comunidad del Cabo de Hornos.





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