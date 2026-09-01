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1 de septiembre de 2026

SUBSECRETARIA DE CIENCIA CAROLINA ROSSI "EL CONTACTO CON LA CIENCIA DESDE EDADES TEMPRANAS ES FUNDAMENTAL PARA VISIBILIZAR LAS DISTINTAS OPORTUNIDADES QUE TENEMOS EN CHILE"

​Durante su estadía en Punta Arenas, la autoridad nacional participó de la premiación de la Feria Antártica Escolar (FAE) y se reunió con representantes de la UMAG para conocer mayores detalles del proyecto MagMa, enfocado en salud y seguridad alimentaria.

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 Hasta la capital regional se trasladó la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, para participar de la ceremonia de cierre de la Feria Antártica Escolar (FAE), que en su 23ª versión premió a tres equipos con la oportunidad de ser parte de la próxima Expedición Antártica Escolar (EAE) y compartir con investigadoras e investigadores de la base Profesor Julio Escudero en la isla Rey Jorge.

En relación a este tipo de actividades, que vinculan la ciencia directamente con niños, niñas y adolescentes, la subsecretaria Rossi explicó que "el contacto con la ciencia desde edades tempranas es fundamental para visibilizar las distintas oportunidades que tenemos en Chile. Permite que niños y jóvenes sueñen, por ejemplo, con llegar a la Antártica para hacer ciencia de primer nivel, convertirse en astrónomos y observar las estrellas en el país con los cielos más limpios y oscuros del planeta, o con desarrollar vacunas y trabajar en el mundo de la salud, entre muchas otras cosas. En esta línea, el ministerio cuenta con programas como Explora, el cual trabaja con colegios de Arica a Punta Arenas con un fuerte enfoque en la divulgación y en forjar el espíritu científico".

 

La FAE es una iniciativa implementada en 2004 por el Instituto Antártico Chileno (INACH), cuyo objetivo es fortalecer las vocaciones científicas y de divulgación antártica en estudiantes de enseñanza media a nivel nacional, que desde el 2021 recibe financiamiento del Ministerio de Ciencia, entidad que desde su creación tiene como uno de sus objetivos acercar el conocimiento a la ciudadanía y las nuevas generaciones.

 

El seremi de la cartera, Carlos Olave, agregó que, "apoyar iniciativas como la FAE se enmarca dentro de los seis pilares estratégicos definidos por el ministerio para este periodo, donde buscamos despertar vocaciones científicas a temprana edad para impulsar nuevos talentos capaces de encontrar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad desde las regiones".

 

Aprovechando su visita, la subsecretaria participó de un conversatorio en el marco del VI Seminario "Mujeres en Ciencia Antártica: Inspirando a nuevas generaciones" donde, junto a tres profesionales del INACH, contó su experiencia en el mundo de las ciencias e hizo un llamado a los estudiantes seleccionados en la FAE a que continúen cultivando su vocación científica, y a las mujeres a que sean constantes y trabajen arduamente para alcanzar sus metas, sobre todo en un área altamente masculinizada.

 

Investigación con pertinencia territorial

 

Siguiendo con su agenda, la subsecretaria Rossi, se reunió con los investigadores que forman parte del proyecto Magallanes Mañana (MagMa), de la Universidad de Magallanes, que en 2025 se adjudicó $5.200 millones del Fondo de Innovación y Desarrollo para Universidad (FIU) línea Territorial del Ministerio de Ciencia.

 

Esta iniciativa busca potenciar áreas de alto valor estratégico alineadas con los instrumentos de desarrollo regional. Para ello, se enfocará en invertir en la creación de condiciones habilitantes, esto incluye fortalecer los laboratorios, infraestructura, equipamiento y las capacidades institucionales. También, se establecerán instrumentos concursables destinados a financiar, con una mirada transdisciplinaria, iniciativas enfocadas en la resolución de problemas específicos y concretos de la región.

 

Finalizada la reunión, la subsecretaria destacó la visión de la universidad respecto al futuro de la región y su trabajo por generar soberanía en temas relacionados con el agro y la salud. Además, aseguró que este tipo de investigaciones "permitirá que Magallanes sea un referente tanto a nivel nacional como internacional".

 

"Queremos que los conocimientos que se generen en las regiones tengan pertinencia territorial. Ahí radica la importancia de proyectos como MagMa, que cuenta con financiamiento del ministerio para enfocarse en dos temas prioritarios para nuestra región, la seguridad alimentaria y la salud y el bienestar", concluyó el seremi Carlos Olave.

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